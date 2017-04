[À la télé ce soir] 3 coeurs

C'est l'histoire d'une double rencontre, marquée du sceau de la passion et de la fatalité. Resté en rade dans une petite ville anonyme après avoir raté le dernier train, un homme (Benoît Poelvoorde) y fait la connaissance de Sylvie (Charlotte Gainsbourg), une jeune femme énigmatique. Une errance nocturne plus loin, et ces deux-là se donnent rendez-vous à Paris sans rien savoir l'un de l'autre. Mais si Sylvie est bien aux Tuileries au jour dit, un méchant tour du destin empêche Marc de l'y retrouver. Parti à sa recherche sur les lieux de leur brève rencontre, il fait la connaissance de Sophie (Chiara Mastroianni), dont il s'éprend bientôt, ignorant qu'elle est la soeur de la première...

On n'attendait guère Benoît Jacquot (Les Adieux à la reine) sur le terrain du drame provincial en mode chabrolien. Il y a de cela pourtant dans 3 coeurs, qui s'appuie en outre sur un ressort intensément mélodramatique, auquel le réalisateur apporte, avec la complicité active du compositeur Bruno Coulais, une touche de mystère et de tension. Esquissé à pas feutrés, ce triangle amoureux insolite abandonne bientôt ses protagonistes au vertige des sentiments, en un puissant appel du romanesque. Un mouvement tout de fluidité et de discrète maestria qui offre à Benoît Poelvoorde une partition à sa mesure inquiète, Chiara Mastroianni et Charlotte Gainsbourg y apportant un contrepoint judicieux, sous le regard avisé de Catherine Deneuve. Délectable.