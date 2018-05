Nintendo passe au gaming en kit de carton

Roi du désossage d'iPhone, iFixit squatte la une du Web dès la sortie d'un produit d'Apple. Ce géant de la pièce détachée et de la réparation tech s'est même installé en Australie pour être le premier à démonter chaque nouveauté pommée. Honnie par une industrie poussant à l'échange standard, l'entreprise cultive un esprit Do It Yourself rare et précieux. Cet état de fait n'a probablement pas précipité la sortie du Nintendo Labo, mais ces accessoires de jeux en kits embrassent avec force cette saine philosophie. Mieux, ces deux boîtes de bricolage ouvrent les coulisses du gaming aux adultes et aux enfants. De quoi pousser -non sans humour et pédagogie- la jeune génération à se servir de ses mains. Et à reprendre le contrôle.

