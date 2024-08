Des stars, de l’action, de l’humour et de l’émotion: 6 films à rattraper en VOD

Dans la pléthore de l’offre VOD, Focus Vif vous sert de guide en vous conseillant 6 films sortis cet été sur différentes plateformes.

Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video ou bien la plus récente Filmo… Les plateformes VOD enrichissent leur catalogue jour après jour. Ces six films ont débarqué cet été. Voici ce qu’on en pense.

Un casting de choix: The Instigators ***

Comédie d’action De Doug Liman. Avec Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau. 1 h 41. Disponible sur Apple TV+.



Casey Affleck et Matt Damon s’en donnent à cœur joie dans cette invraisemblable comédie d’action au casting en or (Toby Jones, Ron Perlman, Ving Rhames, Alfred Molina…) embarquant deux mecs à la dérive dans un braquage foireux aux conséquences imprévisibles. Quelque part entre un Ocean’s Eleven de la lose et un délire mineur des frangins Coen, avec une pointe de Mafia Blues pour le côté psy, la nouvelle réalisation de Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith) n’a bien sûr pas l’ambition de révolutionner le genre et préfère soigner son ton et ses dialogues, aux accents gentiment cabotins. Un inégal mais plaisant film de plateforme VOD.

Un parcours exceptionnel: Face à la mer ***

Drame biographique de Joachim Ronning. Avec Daisy Ridley, Christopher Eccleston, Stephen Graham. 2 h 09. Disponible sur Disney+.



Très proche par son sujet du tout récent Nyad, en VOD sur Netflix, avec Annette Bening et Jodie Foster, ce drame biographique conçu pour la plateforme Disney+ retrace de manière romancée la trajectoire exceptionnelle de Trudy Ederle (Daisy Ridley), fille miraculée d’un boucher new-yorkais d’origine allemande qui, en 1926, devient la première femme à traverser la Manche à la nage. Les personnages secondaires sont parfois caricaturaux et le ton du film peut souvent sembler compassé, mais on apprécie son excellent casting européen (Stephen Graham, Kim Bodnia, Sian Clifford…) et la fable sur le dépassement de soi -et des conventions sociales.

Pour petits et grands: The Imaginary ***(*)

Animation De Yoshiyuki Momose. 1 h 45. Disponible sur Netflix.



Avant de devenir lui-même réalisateur, le Japonais Yoshiyuki Momose a travaillé comme animateur sur quelques-uns des meilleurs films du studio Ghibli, du Tombeau des lucioles au Voyage de Chihiro en passant par Porco Rosso. Il signe aujourd’hui pour le jeune studio Ponoc ce long métrage remarqué en Compétition au dernier festival d’Annecy qui atterrit chez nous directement sur Netflix en VOD. Adapté d’un roman pour enfants de l’écrivain britannique A. F. Harrold, The Imaginary rappelle dans ses enjeux le tout récent IF (Blue et Compagnie) de John Krasinski mais en beaucoup plus abouti. Il y est également question d’amis imaginaires menacés d’oubli et d’abandon. Fourmillant d’idées et riche en émotions, le film s’adresse aux enfants à partir de 6 ans mais ose aussi les références plus adultes (à 2001, l’Odyssée de l’espace, par exemple). Travaillé notamment par les motifs du deuil et de la fin d’une certaine innocence, il épate par son audace et sa liberté, sans cesse renouvelées.

Un portrait sensible: Fancy Dance ***(*)

Drame D’Erica Tremblay. Avec Lily Gladstone, Isabel Deroy-Olson, Shea Whigham. 1 h 32. Disponible sur Apple TV+.



Découverte chez Arnaud Desplechin (Jimmy P.) et Kelly Reichardt (Certain Women, First Cow) avant d’être nommée aux Oscars et couronnée d’un Golden Globe pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, l’actrice amérindienne Lily Gladstone emmène ce beau drame queer empreint de sororité passé par Sundance, Deauville et le festival Pink Screens à Bruxelles. Elle y campe Jax, une femme hantée par la disparition de sa sœur et prenant sous son aile sa nièce Roki à la veille d’un pow-wow en vue duquel cette dernière doit s’initier à une danse traditionnelle. Mettant en lumière toute la complexité de la vie des femmes autochtones au cœur de la réserve de la Nation Seneca-Cayuga en Oklahoma, le premier long métrage de fiction d’Erica Tremblay, réalisatrice qui s’est notamment signalée en signant plusieurs épisodes de la série Reservation Dogs, évolue entre ombre (deuil, traumas) et lumière (humour, tendresse) pour offrir un portrait de famille sensible et puissamment attachant.

De l’action: Eye for an Eye: The Blind Swordsman ***(*)

Action/Drame De Yang Bingjia. Avec Xie Miao, Gao Weiman, Xiang Hao. 1 h 14. Disponible sur Filmo.



Impossible de ne pas penser à une stimulante variante chinoise de l’incontournable série de films nippons Zatoichi face à cet inédit tranchant disponible en exclusivité sur la plateforme Filmo qui met en scène un chasseur de primes aveugle à l’oreille infaillible et aux extraordinaires talents d’épéiste. Joliment photographié, le film flirte avec les codes du western à la Sergio Leone pour une histoire de justice vengeresse aux scènes d’action brillamment chorégraphiées. Un spectacle aussi nerveux qu’émotionnel, intelligemment construit autour d’une succession vertigineuse de flash-back. Déjà tournée, une suite devrait bientôt être disponible.

Pour se faire peur: The Seeding ***(*)

Horreur De Barnaby Clay. Avec Scott Haze, Kate Lyn Sheil, Alex Montaldo. 1 h 40. Disponible sur Filmo.



Primé au dernier Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, le premier long métrage de Barnaby Clay, réalisateur britannique formé aux clips musicaux (pour les Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio, Gnarls Barkley, Jon Spencer ou encore Dave Gahan), coince un simple randonneur dans le désert, à la merci d’une femme étrange et d’un groupe d’adolescents sadiques. Écrasé de chaleur et rythmé par les cycles de la lune, cet inédit crade et malsain à l’atmosphère hautement anxiogène, disponible en exclusivité VOD sur la plateforme Filmo, joue d’une espèce de claustrophobie à ciel ouvert afin de tisser sa toile bien poisseuse. Troublant.