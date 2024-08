Légendaire au même titre qu’une Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor a incarné la quintessence même de la star hollywodienne. Ces « Lost Tapes » nous permettent de la redécouvrir sous ses multiples facettes.

« Il m’arrive de ne pas me rappeler le temps où je n’étais pas célèbre. » Il est vrai qu’Elizabeth Taylor s’est taillé très tôt une place de choix sous le soleil trompeur des spotlights hollywoodiens. Dès l’âge de 10 ans, en effet, elle impose ses immenses yeux bleu nuit aux reflets d’améthyste à l’écran. La suite tient, dans l’imaginaire collectif, du récit quintessentiel de grandeur et de décadence trop souvent attaché aux destins suprêmement glorieux de l’industrie du divertissement. Mais la réalité est à la fois plus complexe et plus nuancée. C’est ce que se propose aujourd’hui de raconter cet enthousiasmant documentaire présenté en avant-première au festival de Cannes en mai dernier avant d’atterrir sur la plateforme HBO Max cet été. Réalisé par l’Américaine Nanette Burstein, à qui l’on doit notamment une excellente série documentaire sur Hillary Clinton, Elizabeth Taylor: The Lost Tapes offre une exploration inédite de la vie et de la carrière d’une véritable légende du cinéma. Cette dernière s’y livre avec une désarmante franchise dans de longs monologues tirés de dizaines d’heures d’enregistrements audio récemment redécouverts parmi ses archives personnelles…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



De ses débuts assez ingrats qui la cantonnent trop souvent à des rôles d’ingénue à son combat acharné pour la recherche contre le sida en passant bien sûr par ses films cultes, ses amitiés célèbres, ses inévitables excès et ses nombreux mariages qui ont défrayé la chronique… La force indéniable de The Lost Tapes réside avant tout dans le fait de pouvoir s’appuyer sur la voix et les confidences d’Elizabeth Taylor elle-même. Tournant résolument le dos à la traditionnelle multiplication de témoignages provenant de personnes satellites, le film nous fait ainsi littéralement pénétrer dans le ressenti et l’intimité d’une icône dont l’image publique s’accorde finalement assez mal avec la vérité profonde. « Être fidèle à moi-même, voilà tout ce qui m’importe », y déclare notamment cette éternelle insatisfaite doublée d’une redoutable femme d’affaires carburant à l’instinct. Un stimulant portrait multifacette qui a par ailleurs valeur de salutaire réflexion en creux sur le sexisme à Hollywood.



À noter que Kim Kardashian prépare elle aussi un objet documentaire sur l’actrice, Elizabeth Taylor: Rebel Superstar. Elle est l’une des dernières personnalités à l’avoir interviewée avant qu’elle ne s’éteigne d’une insuffisance cardiaque en 2011.