Dans Boat Story, deux personnages en mal d’argent se retrouvent trafiquants. Une minisérie britannique qui vaut le détour sur Be Séries, ce samedi à 20h30.

Tous les codes de la comédie noire et du thriller sont convoqués dans Boat Story, minisérie irrésistible écrite par les frères Williams (peu connus par ici malgré quelques réussites comme The Tourist ou The Missing) et menée à bout de bras par un acteur et une actrice dont la renommée n’a honteusement pas encore traversé la Manche: Daisy Haggard et Paterson Joseph (aperçu dans The Leftovers, tout de même). Elle est Janet, employée d’usine. Il est Samuel, juriste. Tous deux sont au bord de la rupture sociale. Leur rencontre, qui cimente l’effondrement commun des classes moyenne et ouvrière, propulse très tôt le récit dans une satire politique affûtée. Janet a perdu les doigts d’une main dans un accident du travail que son supérieur refuse de reconnaître. Samuel a opéré, dans le dos de son épouse restée à Londres, une sorte de faillite frauduleuse pour tenter de rembourser une immense dette, en vain. Tous deux ont besoin de trouver du cash, et vite.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Leur découverte inopinée d’une grosse quantité de cocaïne, valant plusieurs millions de livres sterling, dans les entrailles d’un bateau échoué sur la plage, va se transformer d’aubaine inespérée en une suite de déboires et de mésaventures dignes d’un scénario des frères Coen. « Le destin nous balance un os à ronger », lance Samuel à Daisy au moment de la découverte. Mais c’est bien là qu’est l’os. Une fois posées les questions éthiques de la légitimité à s’emparer du butin et d’une forme de rétribution divine éprouvant leur compas moral, ils décident d’écouler la marchandise. Mais comment s’y prendre quand la police s’en mêle et qu’une bande de gangsters cagoulés sème la mort sur son passage? C’est drôle, retors, superbement mis en scène, peuplé de personnages complexes malgré leurs dimensions quasi archétypales. À ce titre, Tchéky Karyo, abonné aux rôles de vilains froids et caractériels, trouve dans Boat Story matière à renouveler un registre qu’il connaît bien, incarnant le chef endimanché d’un réseau de trafiquants prêts à tout pour reprendre leur dû.

BeSéries, samedi 10 août à 20h30.