Clan, série flamande à succès diffusée sur VTM il y a douze ans, revient sur arte.tv. À ne pas manquer.

Il y a déjà douze ans, en 2012, la série noire Clan déversait sa bile irrésistible de drôlerie revancharde et tordue sur VTM. Adaptée dix ans plus tard par Apple TV+ en Bad Sisters irlandaises, conservant au passage miraculeusement son aura dévastatrice, cette série flamande est de retour sur Arte. Elle a conservé intacte la créativité flamboyante de nos voisines du nord: Malin-Sarah Gozin au scénario, Kaat Beels et Nathalie Basteyns à la réalisation et un quintette d’actrices diaboliques.



Au coeur de l’intrigue de Clan, Birgit, Veerle, Rebekka, Eva et Goedele sont sœurs, réunies à l’occasion des funérailles de l’époux de la dernière, Jean-Claude. Surnommé « la couille », il était abhorré de ses belles-sœurs qui n’ont eu de cesse de chercher à s’en débarrasser. En témoigne le rappel de leurs tentatives loufoques en flash-back, comme autant de variations sur le thème whodunit putatif retardant sa résolution au profit de pistes, fausses pistes et révélations fracassantes, étourdissant deux courtiers chargés par ailleurs de traquer le fraude à l’assurance-vie. Indispensable.