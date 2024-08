[Par ici la rentrée] Les cinq spectacles à découvrir sur scène

Cirque, danse, théâtre, jeune public… Le paysage scénique belge francophone sort de sa torpeur estivale et nous promet de vibrants spectacles. Sélection.

Parmi la foule de spectacles programmés en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a sélectionné cinq créations parmi les plus tentantes.

Brûler

Du 12 au 15/09 aux Halles de Schaerbeek en coprésentation avec le Théâtre ­National. Aussi les 08 et 09/11 aux Écuries de Charleroi Danse et les 14 et 15/11 au Singel, Anvers.

Le Carolo Jorge León a étudié l’image à l’Insas. Ses créations hybrides sont inspirées de cette formation. Pour sa nouvelle collaboration avec le Théâtre National, il interroge dans une performance déambulatoire et multiforme (musique, chants, mots, mouvements, images esthétiques et vidéo, créations plastiques) notre humanité qui oscille entre finitude annoncée et envie transhumaniste de prolonger infiniment la vie. Sont de la partie la chanteuse Claron McFadden, la chorégraphe Simone Aughterlony, la DJ Rokia Bamba, et l’écrivaine Caroline Lamarche, artiste associée au Théâtre National. À noter que Jorge Leon reviendra au TN dans le cadre des rencontres Lundis en coulisse le 14 décembre.

Oskar et Bianca

Du 17 au 22/09 au Théâtre des Martyrs (Bruxelles). Aussi du 11 au 20/12 au Théâtre de Liège.

Le spectacle parle des vieux. De ceux qu’on perd, de nos parents, quand on vieillit. De ceux qu’on essentialise aussi. Le spectacle est une histoire de famille et s’annonce cruel parfois, mais aussi teinté d’humour et de tendresse. Cette création portée par la compagnie PopUp (Axel de Booseré et Maggy Jacot, ex-Arsenic) est en tableaux d’esprits différents chacun. Mireille Bailly tient la plume et est accompagnée sur scène de Delphine Bibet, Anne-Pascale Clairembourg, Joëlle Franco, Christian Crahay et Eliane Jortay.

D’or et de sang

En tournée du 07/09 au 29/12 à Lessines, Ath, Marche-en-Famenne, Villers-la-Ville. Toutes les infos sur www.tempodeole.wordpress.com

Cette nouvelle création de la compagnie Tempo d’Éole s’inspire du cirque traditionnel, sous chapiteau et sur piste, et mêle dans dressage de chevaux, courses frénétiques, cascades impressionnantes de force et magie esthétique. Le spectacle, jouant d’abord dans ce qui est un format classique, en déconstruit les codes, la virilité et les forces des uns et des autres. Le cheval est un vrai partenaire, et non un simple « objet de cirque ». La complicité entre l’humain et l’animal est impressionnante et belle. Un musicien (et un chien) accompagnent ce voyage indispensable. Un must! ●

Le Garage inventé

Du 22 au 28/09 au Théâtre de Liège. Aussi du 03 au 05/10 au Théâtre National, Bruxelles.

Déjà présente dans Le Royaume, du même Claude Schmitz, Lucie Debay est au centre de ce spectacle entre cinéma et théâtre (les deux arts du metteur en scène), dans un décor de garage délabré et baroque. La comédienne participe aux préparatifs de son mariage avec un inquiétant garagiste despotique, qui ordonne la réparation d’une ancienne Dodge Charger à ses employés. Tandis qu’elle assiste à ceci, une quantité d’événements étranges vont survenir. Un spectacle onirique qui se joue des codes et interroge le rôle des femmes dans nos récits.

Ouverture des hostilités

Du 12 au 23/11 au Rideau, Ixelles.

Le départ de l’écriture -collective- de cette pièce? Le vertige face à un monde qui court à la catastrophe. Sauf qu’il y a peut-être un espoir, comme l’indique le sous-titre de cette création: « Contribution théâtrale à la destruction du système capitaliste« . Comment imaginer « autre chose »? Durant une heure, trois acteurs et actrices vont essayer de répondre à cette question. Le spectacle est basé sur un travail d’enquête auprès de penseurs et activistes et interroge les utopies réalistes et les alternatives concrètes au système capitaliste contemporain. Il sera suivi après chaque représentation d’un bord de scène participatif.