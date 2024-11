Les 3 nouveaux albums à se mettre entre les oreilles

Double dose de rap cette semaine. D’un côté, le cador américain Tyler, The Creator qui fait une entrée en force dans le Billboard local, et de l’autre Ninho et Niska qui ont mis leurs forces en commun. Mais il y aura aussi un petit air de Madchester à l’écoute de Bryan’s Magic Tears.

Sur son nouveau Chromakopia, le rappeur Tyler, The Creator célèbre sa liberté, tout en ruminant sa crise de la trentaine. Aussi confus que touchant.

Avec Ninho et Niska, qui nous sortent Goat, c’est ce qu’on appelle une rencontre au sommet dans le rap hexagonal.

Avec les Français de Bryan’s Magic Tears, il y a comme un air de nineties et de Madchester dans l’air.