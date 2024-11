Avec Ninho et Niska, qui nous sortent Goat, c’est ce qu’on appelle une rencontre au sommet dans le rap hexagonal.

Teasé depuis un moment, le projet commun entre Ninho et Niska rassemble en effet deux des plus grosses têtes de gondole du rap français de ces dix dernières années. D’où un titre ronflant –Goat pour Greatest of all time-, mais qui a le mérite d’afficher ses ambitions, créant l’événement dans une scène rap française qui, depuis quelques mois, en manque cruellement.



En suscitant des attentes trop élevées? Forcément. Le talent et le charisme canaille de ses auteurs, Ninho et Niska, ne sont pas ici vraiment en cause, mais hormis sur quelques titres plus marquants (Coco, Boucherie), Goat file un peu trop droit, balisé comme le blockbuster qu’il pense devoir être à tout prix.