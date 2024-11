Avec les Français de Bryan’s Magic Tears, il y a comme un air de nineties et de Madchester dans l’air.

T’aurais voulu vivre au début des années 90 en Angleterre? Pouvoir te promener en pantalon baggy et enT-shirt XXL avec ton bob dans les rues de Manchester en écoutant les Stones Roses, les Happy Mondays, Ride et Primal Scream sur ton walkman avant que la ville soit polluée par le Wonderwall d’Oasis? Désolé. C’est foutu. Mais tout n’est pas perdu. Tu peux toujours rattraper le coup avec les Bryan’s Magic Tears.



Et ce sera désormais sur les pavés de Paname que tu iras user tes baskets en titubant jusqu’au lever du jour. « Fouteurs de merde dilatés de la pupille » (ça vient pas de nous), les Français de Bryan’s Magic Tears sortent avec Smoke and Mirrors leur album le plus dansant à ce jour. Il y a du Shaun, du Bobby, du Bez, du Mani dans ces dix chansons droguées et addictives qui aiment Madchester, le shoegaze et Born Slippy. N’oublie pas tes lunettes de soleil, tu en auras bien besoin.