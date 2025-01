Les Franz Ferdinand sont de retour, sept ans après leur dernier album. Jawhar nous revient également avec une folk pleine de lumière, ainsi que SAULT qui fait de la soul avec beaucoup de foi.

Trois ans après le best of Hits to the Head, et surtout sept ans après Always Ascending, leur dernier album original, Franz Ferdinand revient aux affaires.

Jawhar Basti renoue avec ses racines folk sur un cinquième album aux charmes lumineux.

« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour », disait le poète. De la même manière, pour le collectif Sault, il n’y a pas de foi, mais des actes de foi.