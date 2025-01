Franz Ferdinand, du rock purement et simplement

Trois ans après le best of Hits to the Head, et surtout sept ans après Always Ascending, leur dernier album original, Franz Ferdinand revient aux affaires.

Les intentions des Franz Ferdinand (en concert le 01/03 à De Roma) n’ont pas changé: trousser une série de morceaux indie-pop assez addictifs que pour coller aux oreilles dès la première écoute, assez « twistés » que pour ne pas lasser à la troisième. « Here we go with riff 1″, annonce ainsi Alex Kapranos, au moment d’ouvrir le bal, rappelant que les meilleurs morceaux rock ne sont en général pas plus compliqués que ça.



Une ligne de conduite qui commence par donner de bons résultats (Audacious), n’évite pas un ventre mou (Hooked), avant de reprendre du poil de la bête sur la fin (The Birds).