SAULT, une soul tel un acte de foi

« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour », disait le poète. De la même manière, pour le collectif Sault, il n’y a pas de foi, mais des actes de foi.

Soit, jusqu’ici, une douzaine d’albums (en à peine cinq ans) par Sault, quasi intégralement somptueux, livrés à chaque fois par surprise sur le Net, sous la forme de fichiers .WAV téléchargeables. Et ce, sans aucune publicité, ni interview.



C’est encore le cas pour Acts of Faith, glissé sans prévenir sur les plateformes le jour de Noël. Calqué sur l’unique concert donné par le groupe, il y a un an à Londres, l’album enchaîne neuf morceaux dans un seul et même grand geste musical. Il flotte entre soul, jazz et gospel, porté par la voix bouleversante de Cleo Sol. Sault, le baume musical idéal pour démarrer l’année.