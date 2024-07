Les Ardentes, LaSemo et Dour: tout savoir sur les festivals à venir

Rendez-vous hip-hop avec les Ardentes. Escapade consciente et festive au LaSemo. Ou encore la découverte tous azimuts à Dour. Retour sur les rendez-vous musicaux du week-end et de la semaine à venir.

Voici notre petit tour hebdomadaire des rendez-vous musicaux et festifs des jours à venir. On démarre avec les Ardentes en terres liégeoises…

Les Ardentes

Du 11 au 14/07 à Rocourt. www.lesardentes.be



Du côté de Rocourt, les Ardentes auront une revanche à prendre, après l’annulation l’an dernier de la dernière journée pour cause d’avis de tempête. Les têtes d’affiche prévues ce jour-là ont d’ailleurs été réinvitées: l’Anglais Central Cee, Booba, DJ Snake, Freeze Corleone ou encore Niska. Elles seront rejointes par une ribambelle de stars, pour une fois essentiellement féminines -de Doja Cat à Sexyy Red, de Nicki Minaj à Ayra Starr. Le reste de la programmation confirme le statut des Ardentes en tant que festival rap le plus important d’Europe. Entre gloires nationales -Shay, Hamza, etc.-, duos pétaradants -Gazo & Tiakola, Zola & Koba LAD-, grosses cartouches françaises -Ninho, SDM, Werenoi-, et autres pépites indie -Tuerie, Lala &ce, Infinit, TH, Vacra, etc. – L.H.

LaSemo

Du 12 au 14/07 au parc d’Enghien. www.lasemo.be



Passé l’épine dans le pied que s’est plantée le festival en programmant Ibrahim Maalouf (dont la venue est contesté par certains, suite à son procès pour agression sexuelle, conclu par une relaxe), le LaSemo est bien parti pour proposer l’une des affiches les plus intéressantes de son histoire. Dans le parc d’Enghien, les spectateurs auront évidemment droit à toute la progra traditionnellement plus familiale (concerts pour les kids, arts de la rue, etc.), de même qu’aux habituelles conférences (Rokhaya Diallo, François Gemenne, etc.). Mais aussi à une affiche qui devrait plaire autant aux parents (Patti Smith, IAM, Dionysos) qu’aux plus jeunes (Pomme, Zaho de Sagazan). – L.H.

Dour Festival

Du 17 au 21/07 à Dour. www.dourfestival.eu



Il est loin le temps où le festival de Dour faisait moucher noir et mordre la poussière. Où les vendeuses montraient leur poitrine pour vendre des calamars. Moins roots mais plus cosy tout en gardant du cachet depuis qu’il a quitté le pied des terrils pour celui des éoliennes, le festival hennuyer n’a cessé d’améliorer son offre d’accueil. Huttes, tipis, chalets… Terrains de beach volley, cours de yoga, piscines, jacuzzis… Il y en aura pour tous les goûts et forcément toutes les bourses cet été dans les pâtures boraines. Le festival s’associe même cette année au restaurant Rizom, situé au cœur du Musée des arts contemporains du Grand-Hornu (14,5 au Gault&Millau), pour proposer une expérience gastronomique singulière. 35 euros pour mise en bouche, entrée, plat, dessert… Pourquoi pas? Quoi qu’on en dise, l’embourgeoisement n’a pas nui à l’ambiance du festival. Six campings. Cinq jours. Huit scènes. Plus de 230 artistes. La programmation tape comme d’habitude tous azimuts. Altin Gün, Josman, Bar Italia, Gwendoline, O., The Libertines, Guy2Bezbar, Shame, Four Tet, Ezra Collective, Gazo, Gilla Band, Girls In Hawaii, Kaaris, Baxter Dury, Loverman, Gurriers, Donny Benet, Talk Show, Kerchak, Girls In Synthesis, Zaho de Sagazan, Justice, Luidji, Astereotypie… Déjà le tournis? Ça ne va pas aller en s’arrangeant. – L.H.