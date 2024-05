Eurovision: la Suisse remporte la 68e édition, la Belgique hors du coup

La Suisse a remporté samedi la 68e édition du concours musical Eurovision, organisé à Malmö en Suède. Représentée par Nemo et sa chanson « The Code », la Suisse a devancé la Croatie et l’Ukraine. La France de Slimane s’est classée 4e, alors que la Belgique n’était pas parmi les 25 finalistes.

C’est une édition mouvementée de l’Eurovision qui s’est refermée dans la nuit de samedi à dimanche. Le représentant des Pays-Bas, Joost Klein, n’a pas pu participer à la finale, en raison d’une plainte le visant déposée à la police suédoise. « Pendant que la procédure judiciaire suit son cours, il ne serait pas approprié qu’il continue à participer au concours », a justifié l’Union européenne de radiodiffusion (UER). Si la chanteuse israélienne Eden Golan a pu participer à la finale, elle a reçu quelques coups de sifflet et huées du public à son entrée sur scène, sur fond de conflit israélo-palestinien.

Finalement, les polémiques ont laissé la place à ce qui comptait vraiment: la compétition de chant que représente l’Eurovision. Et c’est la Suisse, portée par le candidat Nemo et le titre ‘The Code’, qui l’a emporté.

Eurovision: revivre la performance qui a fait gagner la Suisse

Nemo décrypte dans « The Code » la réalisation d’être une personne non binaire, et cette chanson très personnelle a propulsé samedi soir l’artiste suisse au sommet de l’Eurovision. Nemo Mettler, 24 ans, donne sa troisième couronne au petit pays alpin. « The Code raconte le voyage que j’ai commencé en réalisant que je ne suis ni un homme ni une femme », raconte Nemo. « Me trouver a été un processus long et souvent difficile pour moi. Mais rien ne vaut le sentiment de liberté que j’ai acquis en réalisant que je ne suis pas binaire ». « Je ne m’identifie pas en tant qu’homme ou femme. Je suis juste Nemo », avait révélé l’artiste en novembre sur Instagram.

Vivant désormais à Berlin, Nemo est originaire de Bienne, dans le nord-ouest de la Suisse, la plus grande ville bilingue du pays et le coeur de l’industrie horlogère qui fait la renommée de la nation alpine. Nemo a commencé à jouer du piano, du violon et de la batterie dès son plus jeune âge. Enrôlé dans une comédie musicale à 13 ans, il a percé en 2016 avec un rap en suisse allemand devenu viral sur les réseaux sociaux.

Nemo, un talent hors norme

Après avoir remporté le prix du meilleur talent aux Swiss Music Awards 2017, l’artiste a raflé tellement de trophées l’année suivante que la télé publique a renommé l’événement le « Swiss Nemo Awards ». « Du » (toi en allemand) a pris la quatrième place dans les charts suisses. En 2020, Nemo a commencé à publier des chansons en anglais et à écrire et produire pour d’autres artistes.

Si « The Code » raconte le cheminement de l’artiste sur son identité c’est aussi l’incarnation de son éclectisme musical: « le manifeste artistique de mon parcours personnel, un morceau de musique distinctif qui combine le rap, la drum and bass et l’opéra ». Nemo l’a emporté sur plus de 400 concurrents pour représenter la Suisse à l’Eurovision.

Et la Belgique? Mustii, avec ‘Before the Party’s Over’, a terminé à la 13e place des demi-finales de l’Eurovision. Loin des lauriers…