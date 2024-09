L’Heure de Lire: les coups de cœur de nos librairies partenaires

Le réseau des Librairies indépendantes rassemble plus de 65 librairies à Bruxelles et en Wallonie. Partenaires de l’opération L’heure de Lire, cinq d’entre elles nous livrent leurs coups de cœur.

Envie de romance, de mémoires, de BD ou de thriller? N’hésitez pas à franchir la porte d’une librairie pour recevoir un conseil professionnel et personnalisé. Les librairies indépendantes soutiennent l’opération L’heure de Lire. Cinq libraires nous présentent leurs coups de cœur. À vous de choisir.

Le top 5 de la librairie L’Escale

Adresse: rue de Laveu, 30 – 4000 Liège – www.lescalelibrairie.be

Source de chaleur

Roman de Kawagoe Soichi, éditions Belfond, traduit du japonais par Patrick Honnoré, 432 pages.

L’histoire des Aïnous de l’île de Sakhaline, un peuple autochtone déchiré entre la Russie et le Japon. Un roman historique qui rend foi en l’humanité tout en questionnant nos rapports à l’inconnu.

Traduire ou perdre pied

Non fiction de Corinna Gepner, éditions La Contre Allée/collection Contrebande, 210 pages.

Entre essai et récit, Corinna Gepner interroge la figure du traducteur de texte, cet auteur relégué au second plan. Elle interroge son travail, ce qui l’y a amenée et ce qui la pousse à s’y plonger encore et encore malgré les doutes.

Immensità

Roman de Victoire de Changy, éditions Cambourakis, 104 pages.

Un récit créatif et doux qui interroge nos utopies, leur effondrement et les possibilités de (se) reconstruire. Un livre qui fait un bien fou!

La Patience des traces

Roman de Jeanne Benameur, éditions Actes Sud/Babel, 208 pages.

Une plume qui fait du bien, un roman qui nous emmène dans la campagne japonaise, chez un vieux couple qui nous apprend la résilience et la vie en harmonie.

Little America

Roman d’Henri Bromel, éditions Gallmeister/Totem, traduit de l’anglais (États-Unis) par Janique Jouin de Laurens, 464 pages.

Un roman d’espionnage efficace qui interroge aussi les relations familiales et les rapports avec son passé. Totalement fictive, cette histoire nous bluffe par son réalisme.

Le top 5 de la librairie Les Herbes folles

Adresse: rue Saint-Guidon, 30 – 1070 Anderlecht – www.librairie-herbes-folles.be

Le Mur invisible

Roman de Marlen Haushofer, éditions Actes Sud/Babel, traduit de l’allemand (Autriche) par Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon, 352 pages.

Publié en 1963, ce roman est le journal d’une femme survivant seule dans les Alpes autrichiennes, coupée du monde par un mur invisible. A la lisière du fantastique, ce texte parfois angoissant sur la nature vous restera en mémoire longtemps.

Impénétrable

Bande dessinée d’Alix Garin, éditions Le Lombard, 304 pages.

Dans ce deuxième album profondément intime, la Bruxelloise Alix Garin raconte l’expérience de ses difficultés sexuelles et le chemin qui l’a menée à retrouver le désir. Beaucoup de femmes s’y retrouveront… on adore sa sincérité et son audace.

Un autre m’attend ailleurs

Roman de Christophe Bigot, éditions La Martinière, 304 pages.

Christophe Bigot raconte l’ultime passion, à 73 ans d’une femme hors norme, non seulement parce que Marguerite Yourcenar fut la première femme à entrer à l’Académie française, mais aussi parce que jusqu’au bout, elle ne céda rien à son envie d’aimer.

Le plus court chemin

Récit d’Antoine Wauters, éditions Verdier, 256 pages.

L’auteur belge Antoine Wauters évoque ses souvenirs d’enfance à la campagne, ses joies et ses peurs de jeune garçon. Ce texte écrit en fragments nous touche par ses descriptions justes de la vie paysanne.

Sambre: radioscopie d’un fait divers

Enquête d’Alice Géraud, éditions Livre de Poche, 456 pages.

Une remarquable enquête qui revient sur l’affaire du violeur de la Sambre. Dans un récit très documenté, la journaliste Alice Géraud met en lumière les manquements du système judiciaire, et surtout rend aux victimes toute leur dignité.

Le top 5 de la librairie Papyrus

Adresse: Rue Bas de la place, 16 – 5000 Namur – www.librairiepapyrus.be

La Lumière vacillante

Roman de Nino Haratischwili, éditions Gallimard, traduit de l’allemand par Barbara Fontaine, 720 pages.

Géorgie années 1990. Ira, Keto, Nene, Dina: quatre jeunes filles assoiffées de liberté, une amitié sublime prisonnière des sursauts de l’histoire.

Ma sexualité en toutes lettres

Premier roman de Tobi Lakmaker, éditions La Peuplade, traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin, 256 pages.

Tout juste orpheline de mère, Sofie étudiante en philo, revient sur les rencontres de sa vie jusqu’à une phase de métamorphose. Sur un ton unique, Lakmaker livre un roman drôle, touchant et intelligent.

Étreintes

Roman d’Anne Michaels, éditions du Sous-sol, traduit de l’anglais (Canada) par Dominique Fortier, 240 pages.

Des éclats d’histoire(s), d’hommes et de femmes, amants, parents, enfants, des émotions et des paysages sublimés, la mort et la vie, l’amour par-dessus tout.

Martin Eden

Roman de Jack London, éditions Folio, traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe Jaworski, 592 pages.

Jack London n’aura jamais mieux parlé de lui qu’à travers Martin Eden. L’écriture, la quête de reconnaissance, et si le plus difficile c’était de vivre?

Roman de ronce et d’épine

Roman de Lucie Baratte, éditions du Typhon, 206 pages.

Envoûtement total pour ce conte cruel à la plume acérée! Une magnifique découverte et un univers digne des histoires les plus légendaires.

Le top 5 de la librairie Brin d’acier

Adresse: Rue Josaphat, 269 – 1030 Schaerbeek – @brindacier

Les Aiguilles d’or

Roman de Michael McDowell, éditions Monsieur Toussaint Louverture, traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Szlamowicz, 520 pages.

Dans le New York du XIXe siècle se déroule un combat épique entre une famille de petits criminels et une famille de légistes arrivistes. Comme un roman de Dickens, mais avec un léger côté horror en plus!

Archipels

Roman d’Hélène Gaudy, éditions de L’Olivier, 288 pages.

Hélène Gaudy esquisse le portrait de son père à travers son atelier tant arpenté. Elle chemine, avec délicatesse et intelligence et soulève l’importance des traces, de la transmission (avec nos parents, nos enfants).

Bad feminist

Essai de Roxane Gay, éditions Points, traduit de l’anglais (États-Unis) par Santiago Artozqui, 456 pages.

Un texte délicieusement déculpabilisant et très drôle! Parce qu’être “une mauvaise féministe, c’est toujours mieux que de ne pas l’être du tout”.

Bien-être

Roman de Nathan Hill, éditions Gallimard, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru, 688 pages.

Nathan Hill dissèque le mariage et ses rouages avec une minutie et une justesse jubilatoire. C’est drôle, féroce, finement observé et surtout remarquablement documenté. Un grand roman américain ultra contemporain!

Hubert et Alexis

Bande dessinée d’Henri Crabières, éditions Misma, 224 pages.

Hubert et Alexis, c’est un jeune couple bien dans son temps. Très actifs dans les milieux artistiques, ils sont les créateurs de la revue L’Idiot utile. Leur quotidien, serein et créatif va être secoué par un cataclysme absurde qui va s’abattre sur la ville, et les amener, entre autres à se réfugier sur une île gelée et mystérieuse ou l’on pourrait s’attendre à croiser des Moomins… Un récit apocalyptique où amour et art sont synonymes de survie.

Le top 5 de la librairie Claudine

Adresse: Courte Rue des Fontaines 74 – 1300 Wavre – www.librairieclaudine.be

La Morelle noire

Roman de Teresa Moure, éditions La Contre-Allée, traduit de l’espagnol (Espagne) par Marielle Leroy, 464 pages.

Les destins de trois femmes hors du commun s’entrecroisent pour former un patchwork inattendu. Intelligent et passionnant.

Wayward Pines

Trilogie de Blake Crouch, éditions Gallmeister, traduit l’anglais (États-Unis) par Patrick Imbert, 3 tomes.

Le héros a une mission: sauver l’humanité! Entre roman policier, thriller psychologique et dystopie. Brillant et terriblement addictif.

Amiante

Premier roman de Sébastien Dulude, éditions La Peuplade, 224 pages.

Un beau roman, cruel, qui restitue admirablement l’enfance, ses joies pures, ses férocités. Une écriture concrète, poétique et charnelle.

Personne morale

Enquête de Justine Augier, éditions Actes Sud, 288 pages.

Comment 3 femmes montent avec ténacité un dossier d’accusation contre le géant Lafarge, cimentier, pour son activité en Syrie. Un récit précis, didactique et sans appel.

Le Bois Duncton

Roman de William Horwood, éditions L’Atalante, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Goubert, 752 pages.

Un grand roman qui vous immerge dans la vie d’un terrier de taupes en proie à d’intenses changements. Épique.