Charles Yu nous envoie sur Jupiter dans mille ans

En 2020, Charles Yu nous avait bluffés avec Chinatown, intérieur (National Book Award cette année-là, et désormais adapté en série avec l’auteur lui-même comme showrunner), satire futée et subtile autour des représentations limitées et distordues de la minorité asiatique dans l’industrie du divertissement.

Seule sur Terre est un recueil hybride de Charles Yu, avec trois nouvelles et un entretien. Le texte-titre, caustique et mélancolique à même mesure, s’attache à Jane, future étudiante sur Jupiter et actuellement tenancière de la boutique de souvenirs de la Terre. L’échoppe est la dernière incarnation (après avoir été entre autres un musée et un parc d’attraction, jugés décevants par une majorité de consommateurs) d’une planète qui, après effondrement de la civilisation il y a mille ans, n’intéresse plus grand monde à moins de pouvoir en ramener un produit dérivé (comme « Bonheur: lotion cutanée » ou « Sciences: Le jeu vidéo« ).

Jane se surprend parfois à rêver de ce qu’aurait été sa vie ancrée au territoire stable de ses ancêtres terriens plutôt que d’être juste une humaine en orbite. Lors de sa dernière semaine de travail, la visite de Marvin et de son fils Matt va l’obliger à s’aventurer dans le parc d’attraction abandonné, au risque de faire quelques découvertes surprenantes… Au vu du spectre large et maîtrisé des registres ici présentés (depuis la dystopie ludico-capitaliste jusqu’à l’observation expérimentale de la pandémie -comme en écho de la ritournelle Little Boxes de Malvina Reynolds- pour Systèmes en passant par la Fable ultra-sensible, démonstration du pouvoir de la narration), on saisit aisément pourquoi Charles Yu est un auteur que les Forges de Vulcain ont à cœur d’accompagner au long cours.