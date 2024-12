L’art délicat du conte à la japonaise par Antoine Choplin

Avec son tact coutumier, Antoine Choplin (Radeau, Nord-Est) détricote les mots tapis à l’intérieur dans son nouveau livre.

Ancien gardien de phare réfugié dans la solitude et la poésie, l’ouvrier Masao renoue inopinément avec sa fille Harumi qu’il n’a pas vue depuis 14 ans. La venue de la jeune architecte sur l’île de Teshima ravive la tragédie qui les a séparés. « -Tu es content de me voir, quand même?- Bien sûr… Il faut juste que je me fasse à l’idée. » Dans ce récit de retrouvailles d’Antoine Choplin, à la fois flottant et méticuleux, où il est question de se rabibocher avec la vie, formes narratives et temporalités s’entrelacent pour capturer l’insaisissable. Entre alluvions d’espoirs égarés et pouvoir guérisseur de l’art, un conte japonais à l’élégante délicatesse.