Après la vague du mouvement #MeToo, les choses se sont mises à bouger dans le monde audiovisuel. À la télévision aussi les langues se sont déliées et de nouveaux sujets sont traités sur le petit écran. Voici comment le mouvement #MeToo a influencé les séries.

En octobre 2017, suite à l'affaire Weinstein, le hashtag #MeToo se propage sur Internet à une vitesse impressionnante. C'est le début du mouvement qui met en évidence et dénonce le grand nombre de cas de harcèlement et d'agressions sexuelles, principalement sur le lieu de travail. Si le mouvement a commencé dans le monde du cinéma, il s'est ensuite étendu plus généralement. Deux ans après, on observe que la télévision s'est peu à peu métamorphosée pour prendre en compte ces problématiques. En effet, comme le confiaient au Soir les organisateurs du festival Are You Series? en décembre passé, "la série s'approprie des thématiques de manière très frontale, elle te confronte à ton époque, tout se mélange, il n'y a parfois plus de distinction entre fiction et réalité. C'est un miroir de notre société."

