Star de la franchise Divergent, l'actrice américaine Shailene Woodley reprend du service dans la très attendue deuxième saison de la série Big Little Lies. Portrait d'une jeune fille en feu, dans ses rôles à l'écran comme dans ses combats militants.

Dans le premier épisode de l'ultime saison de la série Girls il y a deux ans, Lena Dunham y allait de cette réplique depuis évidemment devenue culte: "Shailene Woodley aime aller se poser dans un endroit privé, écarter les jambes et laisser rentrer le soleil. Et c'est ce qui la rend si éclatante. Donc quand elle rayonne à la première de Divergent, ce n'est pas du maquillage. C'est le soleil dans son vagin." Aussi farfelue qu'elle puisse paraître, cette tirade ne vient pas de nulle part. Dans une interview accordée à un blog beauté US hyper tendance, Woodley avait en effet un jour appelé toutes les femmes à donner de la vitamine D à leur entrecuisse en lui offrant un peu de lumière naturelle. Grande militante écologiste devant l'Éternel, la comédienne américaine, tout juste 27 ans au compteur, ne rate à vrai dire jamais une occasion de souligner son rapport privilégié et profond au Grand Tout. Et ce, qu'elle intègre des pratiques traditionnelles indiennes à son quotidien, ramasse des herbes sauvages, récolte elle-même de l'eau de source, confectionne son propre dentifrice avec de l'argile, utilise de la betterave rôtie en guise de rouge à lèvres, de la spiruline comme fard à paupières ou de l'huile d'argousier pour ses qualités démaquillantes. On en passe et des meilleures...

...