"Aucun être humain au monde ne s'est autant occupé d'une bête. 24 heures sur 24, il occupe mon esprit. Je réfléchis tout le temps à ce que je pourrais lui faire dire le lendemain." On prétend parfois que les animaux de compagnie ressemblent à leur maître. Philippe Geluck ne fait qu'un avec le sien, le célèbre Chat apparu le 22 mars 1983 dans les colonnes du journal Le Soir. L'improbable félin a sa propre grand place (à Hotton), a été transformé en caramels et en chocolats et a même été exposé sur la plus belle avenue du monde. C'est du moins ce qu'en disent les Français. "Allons enfants de la patrie, mon jour de gloire est arrivé..." Avant de prendre la route d'une dizaine de villes européennes, puis de rejoindre des collections privées (les oeuvres ont été vendues pour financer l'ouverture en 2024 à Bruxelles d'un musée du chat et du dessin d'humour), l'exposition Le Chat déambule et ses 20 sculptures monumentales en bronze de la bête ont décoré les Champs-Élysées du 26 mars au 9 juin 2021. Rythmé par les commentaires de Geluck, de son épouse Dany, du journaliste et écrivain Claude Sérillon, de François Hollande, Amélie Nothomb ou encore d'Ernest Pignon-Ernest, le documentaire de Gérard Pullicino retrace le projet dingue d'une expo sur les Champs (30 ans après Botero). Une espèce de making of qui raconte le passage du crayon à la terre glaise, questionne la belgitude et l'humour dans l'art tout en brossant le portrait d'un artiste infatigable.