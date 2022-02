4 star star star star star

Ses images recouvrent les murs de nos villes. On dit de lui qu'il est le père de l'art urbain. À tout le moins l'un de ses pionniers et de ses initiateurs en France, où il installe ses dessins charbonneux depuis les années 70.

Né à Nice en 1942, Ernest Pignon-Ernest a travaillé au Chili, à Soweto, à Haïti et fait dialoguer ses oeuvres avec leur environnement. Il aime l'idée de créer une présence physique. De montrer qu'il montre, mais que ça semble juste. Le dessin est pour lui une affirmation de l'humanité depuis toujours au coeur de son travail. Pignon-Ernest, qui travaille sur des chutes de rotatives du journal Le Monde (idéal pour épouser la forme des murs et tellement fin que difficile à décoller), interroge l'homme et sa relation avec ce qui l'entoure. Les autres, l'Histoire, la politique... Ce documentaire de Yann Coquart le suit de la ville à l'atelier. D'hier à aujourd'hui. Portrait d'un mec passionnant qui a été fracassé par Picasso et admire Reiser.