La crise du coronavirus n'aura pas eu raison du Concours Circuit, la preuve: pas moins de 330 projets ont postulé pour son édition 2020, un record. On vous dévoile ici le nom des groupes et artistes sélectionnés pour ce millésime qui risque d'être tout particulier.

Après des heures d'écoute à l'aveugle et une soirée de délibération, le jury composé de professionnels du secteur musical (bookers, journalistes, labels, organisateurs de concerts/festival...) s'est finalement arrêté sur 20 projets musicaux prometteurs. Une sélection éclectique au possible, avec des styles oscillant entre pop, ethiogroove, ambient, hip-hop, techno, lofi, jazz electro et post punk. À souligner également: 8 projets sur les 20 sont portés par des artistes féminines, pas mal à l'heure où se pose de plus en plus la question de leur visibilité (voir le projet Scivias, par exemple).

Au delà des concerts, les artistes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé tout au long du dispositif (workshops, séances d'information, feedbacks professionnels, résidences...) pour les aider à développer leurs projets.

Voici le calendrier des éliminatoires:

18/09, au Rockerill (Charleroi): Chatte Royal, Purrses, Lavender Witch, Tuvalu et Brümes

Chatte Royal, Purrses, Lavender Witch, Tuvalu et Brümes 19/09, au Brass (Bruxelles): M. Chuzi, Tukan, Jakbrol, MacGray, Laryssa Kim

M. Chuzi, Tukan, Jakbrol, MacGray, Laryssa Kim 24/09, au Rideau Rouge (Lasnes): Roza, Ciao Kennedy, Twin Toes, Elefan et Raphaëlle Germser

Roza, Ciao Kennedy, Twin Toes, Elefan et Raphaëlle Germser 25/09, aux Abattoirs de Bomel (Namur): Benni, Mangrove, Johnny & Charly Ciccio, ONHA et Fleur

À l'issue de cette étape, 10 projets seront retenus pour participer aux tiers de finale.

Nous vous présenterons chaque projet plus amplement très prochainement, mais en attendant, vous pouvez en découvrir un peu plus dans cette vidéo de présentation:

NB: Les concerts de sélections se dérouleront devant un public restreint, en accord avec les règles sanitaire en vigueur.

