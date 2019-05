Scivias, initiative regroupant des structures actives dans le secteur des musiques actuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles, publie une liste d'engagements pour lutter contre les clivages hommes/femmes dans le secteur musical. Nécessaire.

Angèle. Blu Samu. Juicy. Esinam. Rive. Cocaine Piss. Alice on the Roof. Blanche. Sonnfjord. Zoe McPherson. Céline Gillain. Quand on tente de lister les filles (et groupes de filles) qu'on a pu voir sur le devant de la scène en FWB au cours de l'année dernière, les noms nous viennent à la pelle. Et pourtant. Si à l'heure de la quatrième vague féministe, elles sont de plus en plus nombreuses à se faire entendre, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Car la sous-représentation des femmes dans le secteur musical n'est pas qu'une impression tenace, difficile à mesurer vu le peu de chiffres disponibles sur la question. Elle est une réalité, que quelques exemp...