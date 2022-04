Du reggae au hip-hop, Couleur Café 2022 s'annonce toujours aussi éclectique. Voici les nouveaux artistes qui s'ajoutent à cette édition de retour en présentiel.

Après deux années sans Couleur Café, le plateau de l'Atomium va revivre du 24 au 26 juin. Parmi les nouveaux noms, le vendredi 24 juin, on retrouve le collectif de reggae et de roots Blackbird Soundsystem, le duo sud-africain Black Motion, le chanteur de dancehall Blaiz Fayah, le duo belge Caballero & JeanJass, le Congolais Fally Ipupa, Jungle By Night et la jeune chanteuse de reggae Koffee. On compte aussi le rappeur belge Zwangere Guy, les jazzmen de The Comet Is Comming, Tarrus Riley et les DJ-sets de Stand High Patrol et Panda Dub.

Le 25 juin, pour le deuxième jour de festival, Couleur Café annonce la venue du rappeur franco-américano-soudanais Bas (qui a rappé notamment avec J.Cole, 50 Cent et DJ Khaled) et de Lila Iké et son reggae qui apporte un air nouveau.

L'édition 2022 marque aussi le retour du projet Niveau4 qui réunit les meilleurs espoirs belges du hip-hop et RnB soutenus par deux groupes de musiciens Jazz. Cette année, ce sont Rare Akuma, Roswein, Shaka Shams, Dushime, Narko T, Stace, RonnyHuana, Commander Spoon et Echt qui ont été sélectionnés. À tous ces noms viennent s'ajouter IAMDDB, Lee Fields, Omah Lay, Pongo, Rema, Shaggy, Youssou N'Dour et les DJs Romare et Carl Craige, déjà annoncés plus tôt.

Pour clôturer le festival, le dimanche 26 juin, parmi les nouveautés hip-hop, on compte AJ Tracey, et la poétesse-chanteuse-rappeuse Sampa The Great. Côté dub et reggae, Manudigital et Caporal Negus sont annoncés. C'est le Cubain Cimafunk et son afro-funk qui viennent clôturer cette salve de noms.

Le dimanche, les festivaliers assisteront aux performances du groupe d'Afrique du Sud BCUC, du collectif français Dub Inc, d'Elida Almeida qui fera goûter les sonorités du Cap-vert, du Nigérien Mr Eazi, de Nathy Peluso, Philou Louzolo, Zion Train et leur dub britannique, du belge TiiwTiiw, des DJs Gilles Peterson et Lefto Early Bird, et des rappeurs flamands de Stikstof.

Guillaume Picalausa

Couleur Café, du 24/06 au 26/06, Atomium - Bruxelles. Infos et tickets ici.

