A l'occasion du Festival du Film Européen de Séville, l'Académie Européenne du Cinéma a dévoilé les nommés des European Film Awards 2019.

Lors de la 16e édition du Festival du Film Européen de Séville, les nominations pour les European Film Awards sont tombées. Ces prix récompensent le meilleur du cinéma européen au cours d'une cérémonie semblable à celles des Oscars, des César ou encore des Magritte. Créés il y a maintenant 32 ans et malgré un public cible beaucoup plus large que celui des Magritte et des César, les EFA, anciennement appelé les Felix, sont pourtant beaucoup moins populaires auprès du public francophone. La cérémonie n'est pas retransmise sur les chaines de télévisions belges, seuls quatre ou cinq pays d'Europe la diffusent. Ceux qui voudraient donc la suivre doivent se rendre sur le site de l'Académie pour y assister au direct.

Les Nommés

Similaire aux autres cérémonies du genre, les EFA proposent différentes catégories telles que meilleur film européen, meilleur acteur européen, meilleure actrice européenne, meilleur réalisateur européen ou meilleur scénariste européen, pour ne citer que les principales. Les gagnants sont désignés par les membres de l'Académie tandis que les prix mineurs sont attribués par un jury. Seuls les frères Dardenne, Jaco van Dormael, Chris Vander Stappen et Alain Berliner ont remportés un prix majeur pour la Belgique, tous les quatre dans la catégorie du meilleur scénariste.

Pour cette 32e édition, on retrouvera parmi les nommés pour l'EFA du meilleur film Les Misérables de Ladj Ly, Systemsprenger de Nora Fingscheidt, J'accuse de Roman Polanski, Dolor y Gloria de Pedro Almodovar, The Favourite de Yorgos Lanthimos et Il Traditore de Marco Bellocchio. Les réalisateurs de ces quatre derniers sont également dans la course pour l'EFA du meilleur réalisateur et sont rejoints par la française Céline Sciamma, nommée pour Portrait de la jeune fille en feu.

Jean Dujardin, Antonio Banderas, Pierfrancesco Favino, Levan Gelbakhiani, Alexander Scheer et Ingvar E. Sigurðsson sont en compétition dans la catégorie de l'EFA du meilleur acteur. Olivia Colman, Trine Dyrholm, Viktoria Miroshnichenko, Helena Zengel ainsi que Noémie Merlant et Adèle Haenel, se disputeront la statuette de la meilleure actrice.

Cette année, la cérémonie aura lieu le 7 décembre et se déroulera à Berlin comme lors de chaque année impaire.

Pour l'ensemble des nominations: https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/nomination-current

Audry Losada Valle