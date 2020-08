3 star star star star star

Transposé du livre de Gaël Faye, Petit pays vibre d'une émotion sincère et offre quelques images choc de la violence ambiante.

Au Burundi, à la veille du génocide des Tutsis au Rwanda voisin, une famille métissée tremble au rythme des inquiétudes qui montent inexorablement. Le mari et père...

Au Burundi, à la veille du génocide des Tutsis au Rwanda voisin, une famille métissée tremble au rythme des inquiétudes qui montent inexorablement. Le mari et père français, Michel (Jean-Paul Rouve), se démène pour rassurer les siens dans une atmosphère de plus en plus dangereuse et hostile, mais c'est surtout le regard de son fils Gaby que le film épouse dans un récit d'apprentissage tragique et douloureux. Transposé du livre de Gaël Faye, Petit pays vibre d'une émotion sincère et offre quelques images choc de la violence ambiante. Mais Éric Barbier, remarquable adaptateur de Romain Gary pour La Promesse de l'aube, ne maîtrise pas aussi pleinement ce drame sur fond d'Histoire africaine.