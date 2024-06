Un amor: un drame rural à la distribution remarquable

Avec Un amor, Isabel Coixet signe un drame rural étrange, histoire d’une citadine qui pense se reconstruire dans la campagne espagnole.

Dans Un amor d’Isabel Coixet, Nat quitte la ville et son travail d’interprète auprès de réfugiés pour s’installer dans un petit village où elle n’est pas forcément la bienvenue. Alors qu’elle pense savoir, les hommes du coin se font un devoir de lui rappeler son ignorance en toutes choses rurales. Pourtant, Nat va créer des liens inattendus. D’abord avec un chien, sourd et hermaphrodite, plus rejeté qu’elle encore. Puis avec un ouvrier taiseux, avec lequel elle conclut un drôle de pacte amoureux. Mais d’étrangère à paria, il n’y a qu’un pas.



As Bestas, sorti en 2022, a jeté les bases du drame rural espagnol. Si l’atmosphère ici est plus intime et que le récit échappe au thriller, la tension est un peu diluée par la durée du film, même si Laia Costa livre une performance remarquable, tout comme l’insondable Hovik Keuchkerian.