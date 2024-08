Sorties ciné: Audiard en grande forme, belles images de Norvège et navet avec d’anciennes stars

Emilia Perez, Songs of Earth et The Fabulous Four: voici les trois sorties ciné à tenir à l’oeil cette semaine.

Emilia Pérez

Doublement primé à Cannes, le nouveau film de Jacques Audiard prend la forme d’un drame musical qui traverse les genres à l’instar de son protagoniste.

Songs of Earth

Dans Songs of Earth, la réalisatrice Margreth Olin filme une des plus belles régions de Norvège et y intègre un portrait intime de ses parents.

The Fabulous Four

Dans The Fabulous Four, on a à nouveau suivi la recette du Book Club, mais avec comme résultat une comédie insipide. Cette comédie tente d'attirer collectivement les retraités dans les salles de cinéma. Mais les retraités méritent bien mieux. On a de nouveau suivi la recette du Book Club: réunir des stars vieillissantes qui peuvent