Dans Songs of Earth, la réalisatrice Margreth Olin filme une des plus belles régions de Norvège et y intègre un portrait intime de ses parents.

Oldedalen a toujours été l’une des plus belles régions de Norvège, et donc du monde. Désormais, avec Songs of Earth, c’est aussi l’une des régions norvégiennes les mieux filmées. Avec l’aide de spécialistes des drones, des caméras panoramiques et de la macrophotographie, Margreth Olin fait magnifiquement vivre sur grand écran les lacs féeriques, le ballet des cascades, les rochers mythiques, les hypnotiques plaines de glace, les glaciers monumentaux mais condamnés et les plus merveilleux lichens.

Même si la musique emphatique de la bande originale censée émouvoir produit parfois l’effet inverse, les amateurs de randonnées et de nature auront du mal à ne pas embarquer immédiatement pour cette vallée. Mais ce n’est pas là le but de la réalisatrice. Avec le soutien des producteurs Liv Ullman et Wim Wenders, elle entremêle sa majestueuse symphonie visuelle avec un portrait intime de ses parents, qui ont vécu là toute leur vie. Son père, sage octogénaire, saisit chaque occasion d’être une fois de plus l’humble témoin du spectacle de la nature à travers ses randonnées et ses ascensions. Même quand sa fille veut le filmer et l’interviewer. Songs of Earth est trop vague/méditatif/sinueux pour être vraiment percutant. Mais on passera l’été prochain à Oldeladen.