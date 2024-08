Dans The Fabulous Four, on a à nouveau suivi la recette du Book Club, mais avec comme résultat une comédie insipide.

Cette comédie tente d’attirer collectivement les retraités dans les salles de cinéma. Mais les retraités méritent bien mieux. On a de nouveau suivi la recette du Book Club: réunir des stars vieillissantes qui peuvent assumer des scénarios bien plus pointus pour jouer des amies déjantées, dégourdies, excitées et bavardes mais affectées par leur âge où rôdent la maladie et la mort.

Dans Book Club, Diane Keaton et Jane Fonda s’amusaient avec des romans érotiques et du vin blanc. Dans The Fabulous Four, Bette Midler demande à ses anciennes amies d’université de venir à Key West pour fêter son mariage. L’oscarisée Susan Sarandon joue une femme à chats et Sheryl Lee Ralph cultive du cannabis. L’utilisation inappropriée de sextoys est censée provoquer l’hilarité du public. Mais le film est trop insipide, et la mise en scène et le montage trop foutraques que pour faire rire. Même avec un verre de blanc.