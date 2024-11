On va voir quoi, au ciné, cette semaine? Notre sélection de 6 films à découvrir

Un film avec Cillian Murphy réalisé par un Belge, du José Garcia, un film social québecois… Le point sur les sorties ciné de la semaine.

Une part manquante (3,5/5)

Après Nos batailles, Guillaume Senez retrouve Romain Duris dans Une part manquante, où les deux hommes explorent à nouveau la complexité de la figure paternelle, incarnée ici par Jay. Français installé au Japon, homme taiseux, Jay sillonne de nuit les rues de Tokyo au volant de son taxi. Il mène une vie atone, comme anesthésiée par sa douleur et sa solitude, celle d’un père séparé de son enfant -selon la politique familiale du pays, en cas de séparation d’un couple mixte, le parent japonais obtient souvent la garde exclusive.

Kneecap

Kétamine, beats, humour et rébellion: un biopic audacieux retrace les origines du groupe de hip-hop irlandais Kneecap. La moitié des faits est inventée, l’autre est vraie.

Small Things Like These (3/5)

Dans Small Things Like These, le réalisteur belge Tim Mielants place Cillian Murphy face aux abus des Magdalene Laundries.

Après son thriller en pleine Guerre mondiale Wil, Tim Mielants nous plonge avec Small Things Like These dans la sombre histoire des Magdalene Laundries, mais sans l‘horreur explicite qui caractérise les précédents films sur ce sujet sensible. L‘accent y est mis sur Bill Furlong (Cillian Murphy), un marchand de charbon irlandais qui approvisionne un couvent voisin dans les années 80, mais qui découvre peu à peu qu‘il n‘y a rien de catholique dans la façon dont les “filles déchues” y sont traitées par la Mère Supérieure (Emily Watson).

Dissidente (3/5)

Ariane, traductrice dans une usine, est l’héroïne de Dissidente, film social québécois au propos universel.

“On est au Québec, il n’y a pas d’esclavage”, cherche à se rassurer la mère d’Ariane. Pourtant, c’est ce qu’on fait subir aux travailleurs immigrés de l’usine où Ariane, d’origine guatémaltèque, est traductrice pour ses ex-compatriotes. Financièrement aux abois, elle accepte ce job, malgré les dévoiements qu’elle observe chaque jour un peu plus.

Le Panache (2,5/5)

Après un déménagement, Colin (Joachim Arseguel) et sa mère (Aure Atika) prennent leurs marques dans leur nouveau foyer. Marqué par un bégaiement souvent handicapant, Colin cherche à s’intégrer en s’inscrivant au club de théâtre, alors que sa mère renoue avec sa famille et ses copines d’enfance. Sans surprise, le chemin de Colin va croiser celui d’un prof de français tenace et charismatique (José Garcia) qui va l’aider à faire de ses limites une force.