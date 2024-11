Dans Small Things Like These, le réalisteur belge Tim Mielants place Cillian Murphy face aux abus des Magdalene Laundries.

Après son thriller en pleine Guerre mondiale Wil, Tim Mielants nous plonge avec Small Things Like These dans la sombre histoire des Magdalene Laundries, mais sans l‘horreur explicite qui caractérise les précédents films sur ce sujet sensible. L‘accent y est mis sur Bill Furlong (Cillian Murphy), un marchand de charbon irlandais qui approvisionne un couvent voisin dans les années 80, mais qui découvre peu à peu qu‘il n‘y a rien de catholique dans la façon dont les “filles déchues” y sont traitées par la Mère Supérieure (Emily Watson).



Ce qui commence comme un portrait discret se transforme en une fascinante étude sur le courage face aux choix moraux. Mielants évite le pathos et le pamphlet, et reste subtil dans sa façon d’aborder cette chape de plomb qui pesait sur la classe ouvrière irlandaise. Un drame sombre et dense, mais peut-être un peu trop poli et distant.