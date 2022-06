New Pigs on the Block : un documentaire qui donne la parole… aux cochons !

Oubliez les New Kids on the Block, ce nouveau documentaire de Jimmy Kets se focalise sur trois cochons. Bienvenue aux New Pigs on the Block.

Dead Pigs de Cathy Yan, Gunda de Viktor Kossakovsky, Pig de Michael Sarnoski…: les cochons sont en pleine bourre cinématographique, les descendants de Babe se bousculant sur les écrans. Ceux de New Pigs on the Block, le documentaire du cinéaste flamand Jimmy Kets,sont au nombre de trois, Mia, Anja et Luc. Dans le cadre d’un projet de quartier social, ils ont été invités à occuper un enclos situé en périmètre urbain, entre une voie ferrée et un petit parking, bénéficiant des attentions des habitants et se nourrissant des déchets alimentaires des magasins et restaurants du coin. Mais si tout commence comme dans un rêve porcin, qui les voit passer leurs journées à dormir, manger, jouer, se chamailler et observer leur environnement, la situation, insensiblement, se dégrade. Filmé à hauteur de groin, et dénué de commentaires comme de dialogues, New Pigs on the Block donne à partager le quotidien et le point de vue sur le monde de son attachant trio de «stars». Non sans questionner la relation entre l’animal et l’homme qui, c’est bien connu, est un loup, pour le cochon également…