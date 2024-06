Dans Maria, Jessica Palud revient sur l’un des plus grands scandales du cinéma: la scène dite du « beurre » du Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci.

Jusqu’où peut-on aller sur un plateau de tournage pour capter des réactions spontanées? Très loin, a estimé Bernardo Bertolucci lors du tournage en 1972 du Dernier tango à Paris, qui fit scandale. Le réalisateur italien avait ainsi décidé de ne pas prévenir Maria Schneider (Anamaria Vartolomei, César du meilleur espoir féminin en 2022 pour L’Événement d’Audrey Diwan), jeune actrice de 19 ans, qu’elle serait brutalement agressée dans une des scènes par son partenaire masculin bien plus âgé, le légendaire ­Marlon Brando (Matt Dillon), qui lui était bien au courant de ce qui allait se passer.



Comment la fameuse scène de viol, dite « du beurre », a vu le jour, ce qui s’est passé en coulisses et comment tout cela a pesé sur la carrière et la psyché de Maria Schneider, décédée d’un cancer en 2011, à l’âge de 58 ans, c’est ce que montre la réalisatrice Jessica Palud, qui a été assistante de ­Bertolucci sur le tournage de Innocents: The Dreamers, en 2003. Elle le fait de manière assez classique et sans sensationnalisme dans un biopic qui met enfin en lumière la version des faits de l’actrice. Un drame inégal, un peu diffus, mais empathique et bien interprété, qui pose cette question pertinente et d’actualité: peut-on tolérer l’abus (de pouvoir) pour créer de l’art? Et qui répond implicitement mais clairement à cette question par un « non ».