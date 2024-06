Inside Out 2: encore plus d’émotions dans le nouveau Pixar

Pixar ne manque pas d’expérience dans la production de suites à ses grands succès. Les studios en donnent une nouvelle preuve avec Inside Out 2.

Si l’on devait établir le classements des meilleurs films d’animation de Pixar, Inside Out (Vice-Versa en VF) rivaliserait certainement avec Up, WALL-E et Toy Story pour les premières places. Le concept, plutôt complexe sur le papier, était limpide à l’écran: dans l’esprit de Riley, 11 ans, qui vient de déménager, les émotions personnifiées -Joie, Tristesse, Colère, Dégoût et Peur- se disputent pour prendre le contrôle. Le réalisateur Pete Docter signait là une belle histoire dotée d’une animation éblouissante et hyper colorée. Rares sont ceux à qui le souvenir de la mort de l’éléphant rose Bing Bong n’arrache pas une petite larme neuf ans plus tard.

La pression qui pèse sur cette suite est immense. Inside Out 2 doit aider le studio d’animation racheté par Disney à sortir du marasme de quatre années difficiles marquées à la fois par des films décevants par rapport aux normes très élevées de Pixar –En avant et Lightyear- et par des longs métrages de bonne qualité mais qui n’ont pas été distribués en salles parce qu’appelés à booster la popularité de la plateforme Disney+ -Soul, Luca et Alerte rouge. Ajoutez évidemment à cela qu’il faut toujours marcher sur des œufs quand il s’agit de donner une suite à un film devenu tout de suite un classique. Heureusement, Pixar a de l’expérience en la matière, comme en témoignent notamment les excellents nouveaux volets de Toy Story.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Puberté

Certes, Inside Out 2 n’est pas LE nouveau Pixar débordant d’originalité et capable d’impressionner petits et grands. Pour des raisons évidentes, l’effet de surprise est absent, le scénario se contentant d’introduire de nouveaux personnages émotionnels cherchant à contrôler la jeune Riley. Toutefois, Inside Out 2 s’avère digne successeur du premier opus, ce qui est déjà pas mal.

Riley a maintenant 13 ans. Au camp de hockey, elle se détourne de ses deux meilleures copines dans l’espoir de se faire adopter par les joueuses plus âgées et ainsi obtenir une place dans l’équipe quand elle entrera au lycée après l’été. Pas très sympa, ni très raisonné. La puberté amène avec elle un cortège de nouvelles émotions: Embarras, Ennui, Envie et Anxiété. Cette dernière, en particulier, se montre hyper ambitieuse et chasse Joie, Tristesse, Colère, Dégoût et Peur du quartier général des émotions pour façonner en toute liberté la nouvelle Riley.

Les tumultes de l’adolescence sont traduits de manière très vivante: avec humour, à un rythme effréné et avec une animation haut de gamme. Au départ, si les bagarres des Émotions dans le QG déçoivent un peu -est-ce qu’on ne serait pas en train de nous repasser les plats?-, l’ennui s’éloigne dès que le film prend de l’ampleur et parvient même à donner la chair de poule lors de quelques séquences très émouvantes. Celles-ci ne sont pas assez nombreuses pour que ce numéro 2 atteigne le niveau du premier, mais elles suffisent pour qu’on renoue avec la vieille tradition de courir voir en salle le nouveau Pixar dès sa sortie. Accompagné d’un ado à fleur de peau, ou pas.