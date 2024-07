Silence on tourne!: une comédie estivale qui sème la panique en coulisses

Pour sa traditionnelle comédie de l’été, le festival Il est temps d’en rire, à Genval, a bien fait de porter son choix sur Silence on tourne! Un vaudeville efficace et enlevé en bord lac.

Marre des castings avortés et de voir vos rêves de cinéma s’envoler? Le festival Il est temps d’en rire a la solution pour vous: Silence on tourne! Installez-vous dans un des transats plantés dans le théâtre de verdure en bord de lac de Genval et vous serez les figurants d’une grande production… Votre rôle sera particulièrement important pour cette fameuse scène d’un crime passionnel digne des plus grands drames amoureux… ou presque. Car tout le tournage aura bien lieu ce soir. Si seulement…

Action!

En tout cas, l’équipe de tournage qui nous accueille mise beaucoup sur vous. Peut-être même davantage que sur ses propres membres quelque peu dépassés par les événements. Tout le monde ici cache bien son jeu. Un réalisateur roublard (Benoît Verhaert) qui entretient une relation adultérine avec la jeune première (Julie Lenain). Celle-ci qui sous ses faux airs de naïve est prête à tout pour décrocher (enfin) un premier grand rôle. Une diva (Marie-Hélène Remacle) qui vit dans l’ombre d’une gloire passée. Son producteur de mari qui cherche à se dépêtrer de ses dettes de jeu (Thibaut Nève, qui assure aussi la mise en scène). Un acteur qui se la joue Belmondo (Stéphane Pirard) mais qui passe complètement inaperçu. Un assistant réalisateur (Thibault Packeu) qui tente de faire tout ce qu’il peut pour que se tourne enfin cette satanée scène et en faire la carte de visite pour sa propre carrière. Le tout sous le regard franc et direct d’une régisseuse droite dans ses baskets (Noémie Maton) et celui impassible (mais pas moins perspicace) d’une maquilleuse slave (Marie Lhernault). Toutes et tous ne manqueront pas d’ajouter leur pierre à l’édifice comique qui s’érige dès les premières minutes et ne s’effondrera jamais.

© Simon Safiri

Pour preuve, son efficacité d’écriture. Succès du vaudeville parisien, Silence on tourne!, écrit par Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, cuisine tous les ingrédients (gimmicks, gags à répétition, malentendus…) de la comédie populaire qui ne se prend pas la tête si ce n’est celle de ses personnages aussi archétypaux que bien campés. Ils composent tous ensemble un savoureux tableau de nos petites misères humaines, nos ambitions et nos déceptions. Maniant l’interactivité avec un public qui ne manquera pas de se laisser surprendre par l’une ou l’autre entourloupe de narration, la pièce parvient à déjouer les pièges de faire du cinéma au théâtre, le tournage étant ici surtout un microcosme clos dans lequel ce joyeux petit monde se débat. Et la mise en scène de Thibaut Nève utilise adroitement et sans excès le cadre verdoyant de ce théâtre en plein air. En cela le festival Il est temps d’en rire nous offre un goûteux cocktail humoristique de l’été (plus sucré qu’acide), à siroter les pieds dans l’herbe.