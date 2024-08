Au menu du week-end, Pukkelpop et danse aux Brigittines

La folie festivalière ne s’arrête pas ce week-end avec le Pukkelpop en région d’Hasselt. À Bruxelles, c’est la danse qui s’empare de la capitale et des Brigittines.

Pukkelpop

Du 15 au 18/08 à Kiewit. www.pukkelpop.be

En 2022, le Pukkelpop avait tenté le coup d’un événement pour les vieux, emmené par Liam Gallagher, Girls Against Boys, les Pixies et quelques plus ou moins jeunes groupes à guitares comme Squid ou Parquet Courts. Coup dans l’eau. Le Hear Hear a disparu du calendrier dès l’été dernier. Cela se ressent quelque part dans l’affiche de son vieux grand frère, qui a notamment embauché Josh Homme et ses Queens of the Stone Age, Thom Yorke et The Smile, les vétérans d’Offspring, les increvables The Kills et le punk celtique de Flogging Molly. Il aurait pu totalement virer sa cuti. Le Pukkelpop garde la guitare en bandoulière et fera résonner le psychédélisme tonitruant de Slift, le nouvel album de Fontaines D.C., les sauvageries de Fat Dog et le post-punk de Chalk.



Comme toujours, le grand rassemblement limbourgeois, nettement plus jeune en termes d’assistance qu’un Rock Werchter, variera les ambiances et les plaisirs. électro (Charlotte de Witte, Skrillex…), hip-hop old school (Killer Mike), grime (Dizzee Rascal, Stormzy…), soul (Jorja Smith, Thee Sacred Souls…) et pop à toutes les sauces (Sugababes, Confidence Man…). Le Pukkelpop mettra aussi à l’honneur la scène belge, enfin surtout flamande (Amenra, Lander & Adriaan, Stikstof, Bolis Pupul, Ada Oda, Soulwax…). Difficile de ne pas y trouver son compte. Toujours une bonne pioche. – J.B.

Festival international des Brigittines

Du 16 au 31 août aux Brigittines. www.brigittines.be

Dès ce vendredis, le festival estival et international de danse des Brigittines nous invite à tutoyer l’ailleurs, pour paraphraser le directeur du lieu Patrick Bonté, qui passera le relais à Charles Vairet en 2025. “La scène, nous la désirons libre comme le mouvement d’un corps qui invente ses formes et sa dynamique, ses conditions d’existence, son potentiel d’humour et ses registres imaginaires”, écrit-il dans son éditorial. Le duo Igor et Moreno ouvriront le bal avec le spectacle Karrasekare qui convoquent les énergies ancestrales et chants polyphoniques de leurs terres natales -le pays basque et la Sardaigne- pour un carnaval aux danses orgiaques. La compagnie Mossoux-Bonté proposera deux de ses spectacles, Vice versa et Noli me tangere, et l’artiste pluridisciplinaire Olivier de Sagazan promet dans Transfiguration un métamorphose dont il a le secret.



Des imaginaires à découvrir encore jusqu’au 31 août avec notamment ce voyage dans l’univers des rêves et des souvenirs du trio féminin dirigé par Anne-Sophie Lancelin dans Le quatrième pas se fait dans la nuit, ou quand les images font naître mouvements et atmosphères suggestives. Autre première belge, celle de Sujets par la compagnie Sylvain Huc, proposition qui travaille la nudité et le dépouillement et qui aura pour cadre la chapelle des Brigittines. Portée par la figure de Tituba, femme noire accusée de sorcellerie imaginée par l’écrivaine Maryse Condé, Dorothée Mun­yaneza imagine un solo envoûtant rendant hommage à celles et ceux qui ont été contraints au silence (Toi, Moi, Tituba…). D’autres spectacles, mais aussi une foire aux livres spécialisés en danse ainsi qu’une soirée de clôture aux sonorités tropicales complètent une édition plus que prometteuse. – N.N.