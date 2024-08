Adele en résidence à Munich: nouvel exemple d’un phénomène aussi rémunérateur qu’insensé

En résidence depuis novembre 2022 à Las Vegas où elle a donné une petite centaine de concerts, Adele se produira tout au long du mois d’août à Munich. Zoom sur le renouveau du phénomène.

Alors qu’elle n’a plus sorti d’album depuis pratiquement trois ans, Adele continue de faire tourner les têtes et d’attirer les foules. En août, la sympathique chanteuse à voix britannique donnera dix concerts en Europe. Dix concerts qui auront lieu au même endroit: le centre des expositions de Munich. Open Air Arena. 80 000 places par soir. Faites les comptes. À la base, quatre dates seulement avaient été annoncées. Mais Adele, à qui l’on doit le générique d’un James Bond (Skyfall), cette Adele qui a remporté seize Grammy et dont les titres dépassent régulièrement le milliard et demi d’écoutes sur Spotify, ne s’est plus produite sur le Vieux Continent depuis 2016.

« Je n’ai pas du tout l’intention de faire de la nouvelle musique, a-t-elle d’ores et déjà annoncé, en précisant qu’elle voulait se consacrer à d’autres activités créatives. Depuis novembre 2022, la Londonienne a fait salle comble quasiment tous les vendredis et samedis à Las Vegas. « Mon réservoir est relativement vide en ce moment, commentait-elle récemment sur la chaîne publique allemande ZDF. Même si la jauge à Vegas est de taille très raisonnable (4 100 spectateurs, NDLR), ça reste fatigant émotionnellement. Un tel échange d’énergie est positif. Mais je suis sûre que ce sera encore autre chose après les concerts à Munich. »

Une scène exclusive et gigantesque pour l’artiste britannique Adele. © Kevin Mazur/Getty Images for AD

Dès lors qu’un artiste se produit plusieurs soirs au même endroit, on parle de résidence. Tradition propre à Las Vegas et à ses hôtels-casinos (il s’agissait à la base autant de chanteurs que de comédiens, de magiciens, d’illusionnistes ou de circassiens), le concept s’est développé dans la ville la plus dense du Nevada dès les années 1940 et 1950. Les propriétaires ont pigé que pour attirer toujours plus de joueurs à plumer, il faut leur proposer d’autres activités. L’idée est donc assez simple: transformer les artistes en produits d’appel.

Le pianiste Liberace avec ses shows spectaculaires et ses tenues extravagantes et le crooner Frank Sinatra avec son Rat Pack (Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford et Sammy Davis Jr.) ont inscrit la résidence dans l’imaginaire collectif. C’est à l’International Hotel de Las Vegas (racheté l’année d’après par le groupe Hilton et aujourd’hui devenu le Westgate) qu’Elvis Presley est remonté sur scène en 1969. En huit ans, le King y a donné 837 concerts devant un total de 2,5 millions de spectateurs. Une statue de bronze à son effigie trône d’ailleurs encore dans le hall… Mais Elvis y est devenu l’ombre de lui-même et sa santé n’y a fait que décliner jusqu’à sa mort en 1977.

À l’époque, la cité du péché devient un temple éclairé au néon du ringard, un cimetière pour stars sur le déclin comme Rod Stewart, Tom Jones et Cher, qui cachetonnent parfois pour de très modiques sommes. «Ils (les spectateurs) n’avaient pas le droit de se lever et ils étaient très, très vieux, résumait cette dernière. Ils avaient parfois des déambulateurs et même des masques à oxygène. Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser que c’était peut-être le dernier concert qu’ils verraient. »

Céline Dion, alors au sommet de sa gloire, a inversé la tendance dans les années 2000 avec un énorme show inspiré du Cirque du Soleil. Des artistes électro et des DJ (Calvin Harris, Diplo, Tiësto, David Guetta…) lui ont emboité le pas rapidement, suivis par des stars de la pop (Britney Spears, Jennifer Lopez, Katy Perry, Lady Gaga, Gwen Stefani) et des légendes du rock telles qu’Aerosmith, Guns N’ Roses et Mötley Crüe.

Certes, Rod Stewart, encore et toujours lui, vient d’enchaîner quatre dates au Colosseum. Mariah Carey avait huit concerts The Celebration of Mimi programmés cet été au Dolby Live (Park MGM) -que Bruno Mars occupera une petite semaine à la fin du mois d’août. On pourrait aussi citer Barry Manilow, The Righteous Brothers, Lionel Richie, Santana, Maroon 5, Christina Aguilera et Shania Twain… Mais les profils ont changé. Outre Adele, U2, Kylie Minogue et Usher ont entre autres récemment posé leurs valises dans la capitale mondiale du divertissement. Le Wu-Tang Clan est même récemment devenu le premier groupe de rap à s’offrir une résidence en ville. RZA déclarant dans le New York Times qu’il voulait montrer que le hip-hop pouvait aller partout où les autres formes d’art ont été avant lui.

U2 lors de son inauguration de the Sphere à Las Vegas. le 29 septembre 2023. © John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images

À deux pas du Strip, artère qui traverse Las Vegas sur sept kilomètres, la Sphere se transforme en citrouille d’Halloween, en ballon, en œil, en planète. Globe lumineux tout à la démesure des lieux (la salle peut aussi se transformer en panneau publicitaire géant), la Sphere est la plus imposante structure sphérique au monde et possède aussi le plus grand écran LED, alimenté majoritairement, nous garantit-on, par de l’énergie solaire (elle consomme la même énergie que 20 500 ménages français), afin d’offrir aux visiteurs la salle de spectacle du futur. Avec un coût de 2,3 milliards de dollars (environ 2,1 milliards d’euros), elle est en tout cas déjà la plus chère de l’Histoire de Las Vegas. U2, qui a inauguré le bâtiment le 29 septembre dernier avec un spectacle conçu sur mesure, y a été programmé en exclusivité jusqu’au début du mois de mars. Quarante dates au total, 280 000 spectateurs. Prix moyen du billet: 370 euros. Soit la troisième résidence la plus lucrative de Vegas derrière Céline Dion et Elton John.

Selon le New York Post, Adele empocherait deux millions de dollars à chacune de ses prestations sur la scène du Colosseum, dans le célèbre Caesars Palace où a longtemps brillé la Canadienne. Mais le succès des résidences à Las Vegas et ailleurs n’est pas qu’une histoire de gros sous, de rentabilité et d’économies (sur les transports, les équipes techniques, le montage et le démontage…). C’est aussi une bénédiction pour la santé physique et mentale des artistes. Ciao les déplacements interminables, l’épuisement de la route, des décalages horaires et de tout le reste. Depuis quelques années, les musiciens se protègent. Et ils ont raison. On en a vu assez se cramer les ailes et exploser en plein vol. Comme bon nombre des stars de la pop vivent ou ont un pied-à-terre du côté de Los Angeles, Vegas est en plus l’emplacement idéal pour les concerts sédentaires. L’addition n’en est pas moins salée pour les fans et pour la planète. Les prix de ces concerts sont souvent prohibitifs, et il faut aller jusque-là. Ce qui a un coût non négligeable. Que ce soit en termes d’argent (essence, avions, hôtels), de temps ou évidemment d’empreinte écologique.