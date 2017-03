Mugwump remixe La Jungle (et putain, ça tabasse)

On vous a déjà dit à plusieurs reprises tout le bien qu'on pense de La Jungle d'une part, de Mugwump de l'autre. Alors quand les deux décident de joindre leurs forces et que le résultat est plus qu'à la hauteur, on n'hésite pas une seconde quand les gars de chez Black Basset Records nous proposent une exclu. Car si le Cold de La Jungle était déjà aventureux sur disque et trippant sur scène, passé à la moulinette Mugwump, le morceau devient carrément hymnique, faisant ressortir d'autant plus son côté noir et obsessif en ne gardant que son essence. Il ne s'appelle pas Pure Evil Ritual Remix pour rien: ça tabasse, qu'on vous dit.

À titre de comparaison, l'original se (ré)écoute ici:

La Jungle sera en concert un peu partout en Belgique et en France au cours des deux prochains mois, avec un premier concert à Londres en mai, à quelques jours des Nuits Botanique (21/05, en première partie de Thee Oh Sees). Infos: www.lajungleband.com