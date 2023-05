Une lueur d’espoir, Primal et State of the Union: zoom sur nos trois séries du moment

Un autre regard sur l’histoire d’Anne Frank et l’Holocauste, les aventures animées et ultra violentes d’un homme des cavernes et de son copain dinosaure, et deux couples où rien ne va plus captés juste avant d’entrer chez le thérapeute: notre trio gagnant de séries du moment.

Une lueur d’espoir, sur Disney+: l’Histoire autrement

Ayant pris de soin de préciser en préambule que le récit est inspiré par Le Journal d’Anne Frank et des faits réels, historiques, dans lesquels il s’inscrit, Une lueur d’espoir (A Small Light en VO) se centre sur la personnalité de la jeune Miep Gies, interprétée par Bel Powley (The Morning Show). C’est elle, aidée par son jeune époux Jan qui, de juillet 1942 à août 1944, a permis à la famille Frank ainsi qu’à d’autres Juifs de se cacher dans des pièces dissimulées à l’étage du bâtiment abritant les bureaux du père d’Anne, Otto Frank. Miep Gies, qui était l’assistante de ce dernier, a également joué un rôle crucial dans la récupération et donc la publication du Journal d’Anne Frank après l’arrestation et la déportation de la famille vers les camps de la mort.

Les six épisodes sont inondés par la personnalité lumineuse, juvénile et courageuse de Miep, jeune fille d’origine autrichienne adoptée par une famille hollandaise. Cette fragilité intrinsèque qu’elle a pu dépasser et transformer nourrit ici l’urgence de la mission qu’elle s’est assignée. Son idéalisme et sa force se déploient d’épisode en épisode alors que, paradoxalement, l’issue dramatique, effroyable qui attend les Frank est connue.

Primal (saison 2), en Blu-ray: expérience sensorielle

Massivement primée (cinq Emmy Awards en deux ans), Primal, expérience sensorielle d’une hallucinante puissance dramaturgique, charrie avec énormément de liberté et d’inventivité des émotions exacerbées, auxquelles n’est pas non plus étrangère une bande-son capable de se faire hyper anxiogène. S’ouvrant sur un sublime épisode aquatique, la deuxième saison de la série, restée inédite sur plateforme chez nous mais désormais disponible en Blu-ray, démarre exactement là où la précédente s’était arrêtée (sur le premier mot prononcé par son héros humain, donc) avant d’étoffer considérablement son univers de départ.

Toujours aussi bluffante et immersive narrativement et graphiquement parlant, Primal s’apparente le plus souvent à une boucherie d’une sauvagerie pure, ses personnages hurlant et rugissant dans une débauche maximaliste de violence et de sang, quand elle ne s’autorise pas une étonnante parenthèse en plein XIXe siècle ou une ellipse folle en guise de grand final.

State of the Union (saison 1 et 2), sur Arte: imparable

Pour la première saison de State of the Union datant de 2018, c’est dans un pub qu’on retrouve Louise (Rosamund Pike) et Tom (Chris O’Dowd) à chaque épisode. Louise a trompé Tom, et Tom déprime depuis qu’il a perdu son boulot de critique musical. On peine à leur prédire une issue heureuse… Puis, après les quadras anglais dans la première, la seconde saison (de 2022) s’attaque à Helen (Patricia Clarkson) et Scott (Brendan Gleeson), couple de soixantenaires américains qui se retrouvent, eux, dans un café vegan. Elle est en pleine transition woke, lui est un cliché du mâle blanc dépassé à la Frédéric Beigbeder…