Rentrée littéraire 2024: les 40 romans repérés par la rédaction

De Michael Magee, éditions Albin Michel, traduit de l’anglais (Irlande) par Paul Matthieu, 432 pages.

La vingtaine et tout juste diplômé à Liverpool, Sean Maguire est de retour à Belfast, dans un quartier encore hanté par les séquelles des “Troubles” du conflit nord-irlandais. À travers Sean, ce roman d’apprentissage à fleur de peau et de traumas dépeint une génération coincée entre fantômes du passé, sinistrose économique et culture de la masculinité marquée par le silence et la violence. Dans un style ambré comme une Guinness, pointe d’amertume comprise, Magee livre un portrait saisissant, cru et profondément humain de la capitale et de sa classe ouvrière, où le désespoir le dispute au besoin vital d’échapper à un déterminisme mortifère. – L.R.