Concours Circuit | Aziza, entre soul, rock et hip hop

Durant dix jours, Focus dresse le portrait des dix demi-finalistes du Concours Circuit. Aujourd’hui, découvrez Aziza, chanteuse, musicienne et compositrice qui se revendique d’un style entre soul, rock et hip hop.

Qui es-tu et d’où viens-tu ?

Je m’appelle Aziza, née d’une maman tchadienne et d’un papa belge. Je suis en Belgique depuis mes 18 ans, après avoir grandi au Tchad, à Madagascar et au Gabon. Mais je connaissais déjà le pays puisque je venais passer des vacances ici.

C’est quand la première fois que tu as été introduite à la musique ?

La musique a toujours été là dans ma vie. Ça a commencé vers 11 ou 12 ans avec l’écriture. Ensuite, quand j’étais ado, j’ai commencé à faire du rap. Mes premières compositions musicales où je m’accompagnais à la guitare, ça remonte à mes 14 ou 15 ans. Mais les partager avec des gens et inclure l’aspect instrumental, c’est vraiment venu en Belgique.

J’ai commencé à jouer de la musique avec des gens à partir du moment où je suis arrivée ici, notamment parce que je me rendais dans des Jam Sessions. C’est allé très vite, je me suis retrouvée choriste, j’ai travaillé pour des personnes comme Anwar ou Arona & The Kilombos. Au fur et à mesure, j’ai essayé plusieurs choses différentes. Pendant le confinement, ça faisait un petit moment que je composais et je commençais à avoir moins de motivation à m’investir pour le projet des autres. Il était temps de montrer mes compositions que je n’avais jamais osé jouer. J’ai rencontré mon batteur, Théo Teboul, lors d’une speakeasy. Il y a eu un bon feeling créatif et humain donc on est restés en contact. Mon guitariste, je le connaissais déjà car c’est celui de Arona & The Kilombos, Diego Higueras. J’ai toujours été hyper fan de son jeu.

Lire aussi | Découvrez les 20 artistes sélectionnés au Concours Circuit

Ce projet, il a démarré quand ?

En octobre 2021, on nous a proposé de jouer au Beurschouwburg, dans le cadre des scènes découvertes du mercredi. C’est une date qui a été décisive car j’étais à la limite d’arrêter le projet. Mais il y a une petite magie qui s’est opérée, donc on a continué. On peut dire que c’est ce moment-là qui marque le début du projet. Depuis ce moment-là, on a eu pas mal de dates. Pour finalement être pris au Concours Circuit, ce qui est hyper encourageant, c’est une belle reconnaissance. On se dit qu’on a vraiment bien bossé.

Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment décrirais-tu ton projet ?

Je dirais que c’est un mélange de soul et de rock. Car je n’ai pas du tout une voix rock, elle est plus douce, plus calme, mais les sonorités rock sont assez présentes. Il y a quand même des passages assez groovy. À la base j’avais inventé un style pour ma musique, je parlais d’hip soul hop rock. Quand je joue mes compositions seule, je le fais avec une loop station et mes rythmiques donnent plus des sonorités hip hop, d’où le nom.

Tu as déjà sorti des singles, un EP, un album ?

Absolument pas. La seule chose qu’on a sorti, c’est une live session de notre morceau Home. C’est un aperçu qui n’est pas représentatif de tout ce que l’on fait en live. Mais on vient d’enregistrer quatre titres il y a deux semaines. Fin novembre, on devrait avoir fini ces morceaux et le premier single sera pour 2023.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quelles sont tes inspirations majeures ?

Tous les gens qui la connaissent l’ont déjà évoquée et c’est fort possible qu’on l’entende dans ma musique, c’est Meshell Ndegeocello, bassiste, vocaliste et compositrice afro-américaine. Elle a été l’une de mes plus grosses claques musicales et m’a énormément influencée. J’ai tellement essayé de reproduire ses lignes de basse, puis elle aussi une façon d’approcher le son très simple, très vraie. Sevdaliza m’impressionne beaucoup aussi, je la trouve incroyable. Keziah Jones, PJ Harvey, Erykah Badu, D’Angelo… J’aime beaucoup le hip-hop, les vieux sons R&B, la soul…Je n’ai vraiment pas de limites à ce niveau-là. Je ne sais pas à quel point on peut percevoir toutes ces influences dans ma musique, mais je pense qu’ils ont forgé ma vision musicale.

En dehors de ton projet, quel est ton favori parmi les demi-finalistes du Concours Circuit ?

C’est compliqué parce qu’il y a quand même plein de chouettes choses. Il y a mon amie Jazmyn qui fait du super bon son. Bart Kobain qui envoie vraiment du lourd. J’ai écouté aussi le groupe Ice Sealed Eyes qui a l’air très chouette. Tom Franck aussi j’ai bien aimé. J’ai aperçu Jean-Paul Groove lors de répétitions au Volta et ils sont très bons. Atheris également. Je n’ai pas su tout écouter je l’avoue, j’aime bien découvrir et avoir la surprise au moment-même.

Ça représente quoi pour toi le Concours Circuit ?

C’est une opportunité en or. Cette aventure est un vrai cadeau car ça me permet de sortir du réseau que l’on a construit jusqu’à présent. Au début, on partage aux cercles les plus proches mais le but c’est de toucher les plus éloignés évidemment. On voit vraiment si ça plait ou pas. Et puis rencontrer de nouvelles personnes beaucoup plus implantées dans ce terrain. Et ne serait-ce que découvrir tous les lieux où l’on joue. Je n’ai jamais été au Rockerill par exemple. Enfin, tous les musiciens que l’on découvre. Il y avait pas mal de projets que je connaissais déjà et plein d’autres pas du tout. Donc c’est agréable de découvrir le travail d’autres artistes sur lesquels on ne serait peut-être pas tombés.