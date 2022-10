Durant dix jours, Focus dresse le portrait des dix demi-finalistes du Concours Circuit. Aujourd’hui, découvrez Atheris, un groupe bruxellois composé de Nicolas (batterie), Théo (basse, moog) et Brice (saxophone). Ils produisent un alliage de jazz, de rock, de samples et de musique électronique, nourris d’influences diverses.

Comment avez-vous été introduits à la musique ?

Théo : Tous les trois, on a démarré la musique au même âge, aux alentours de 10 ans. C’était avec des cours privés ou des écoles de musique près de chez nous. Ensuite on est passés d’une manière ou d’une autre par le jazz. Que ce soit par le conservatoire, le jazz studio ou des académies. On a été amenés à découvrir ces sonorités là et cette approche de la musique. Aujourd’hui, Atheris n’est pas du tout un groupe de jazz mais il y a une sensibilité commune avec l’interplay entre les musiciens, l’écoute et surtout la pratique de l’improvisation. Et tout ça a dû arriver à la fin de notre adolescence.

Nicolas : Et en parallèle, on a tous écouté du rock dans notre adolescence.

Théo : Oui, il y a du rock, du jazz, de la musique électronique, même un peu de hip-hop dans certains grooves, si on écoute bien. Ça vient du fait qu’on a tous à peu près 30 ans, on est d’une génération qui a connu le début d’internet et on n’écoute pas beaucoup de disques mais plus des choses qui se mélangent. On peut passer de Led Zeppelin à Kanye West, Comet Is Coming, Miles Davis. On passe très vite d’un style à l’autre. Atheris est un peu le résultat de tout ça.



Atheris, ça existe depuis combien de temps maintenant ?

Brice : J’ai rencontré Théo il y a huit ans. J’ai toujours été sideman en tant que saxophoniste, mais j’ai toujours voulu créer un band pour explorer la musique telle que je la concevais à la base. Théo a été un fort allié là-dessus, puis on s’est vraiment rejoints artistiquement sur le fait de jouer de la musique improvisée. Puis avec les influences, en grandissant ensemble, on a réussi à mieux préciser vers où on voulait aller. On avait besoin d’un batteur, ce pourquoi Nicolas est arrivé. Et donc Atheris tel qu’il sonne maintenant, ça va faire trois ou quatre ans.

Pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment décririez vous votre projet ?

Théo : On est des rockeurs qui touchons au jazz et qui utilisons des sons électroniques.

Brice : On aime bien utiliser des effets électroniques, notamment avec mon saxophone, pour servir un esprit rock, voire même métal qui caresse doucement le punk avec évidemment nos influences jazz qui sont derrière.

Nicolas : Il y a pas mal de sampling dans le projet, il y a une volonté de faire parler la pop culture de la fin des années 90 ou début des années 2000. Que ce soit les films d’action, les anciens tubes, il y a du NTM ou des trucs comme ça.

Vous avez déjà sorti des singles, EP ou albums ?

Nicolas : On a un EP qui est sorti en janvier 2022 et qui s’appelle Maculata. Mais on s’est un peu fait avoir avec les délais de pressage pour les vinyles. Mais il va arriver incessamment sous peu. C’est pas impossible qu’il soit là pour le Concours Circuit.



Quelles sont vos inspirations majeures ?

Brice : Pour ma part, en tant que saxophoniste et pour la vibe un peu londonienne, il y a le groupe Comet is Coming qui me parle beaucoup, avec Shabaka Hutchings au saxo. Je le trouve formidable, que ce soit dans la musique ou dans l’esthétique.

Théo : Comme Brice, Comet Is Coming est une très grande influence. Ce n’était même pas calculé mais on a la même orchestration que ce groupe là donc il nous touche beaucoup. Moi j’ai beaucoup écouté aussi un batteur qui s’appelle Jojo Mayer, l’un des pionniers de ces musiciens qui viennent du jazz et qui touchent aux machines, notamment avec son groupe Nerve. BeatMusic! et Marc Guiliana, ou Now vs Now aussi évidemment. Je pense qu’on écoute toutes ces choses tout en essayant de pas trop les écouter pour essayer de garder un son original.

En dehors de ton projet, quel est ton favori parmi les demi-finalistes du Concours Circuit ?

Théo : Le projet que je connais le mieux en tout cas c’est Jean-Paul Groove parce que ce sont des copains et on se connait depuis un bout de temps. Mais les autres, je ne les connais pas assez bien pour en parler.

Brice : Il y a Aziza aussi qui est une amie à moi et dont je trouve le projet vraiment chouette et qui mérite d’être écouté aussi.

Pour vous, ça représente quoi le Concours Circuit ?

Nicolas : C’est un cadre, c’est une structure assez importante. Nous on n’a pas fait beaucoup de concerts, on n’est pas connus et on ne connaît pas grand monde et donc ça permet autant de rencontrer d’autres groupes que de rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu.

Brice : Et puis aussi pour voir l’éclectisme de tous les autres groupes. Aussi pour voir comment fonctionne notre musique devant un public qui a vu plein de choses avant et après, que ce soit les pros ou des spectateurs plus ou moins avertis.

Théo : Le groupe existe depuis un certain temps et a été une sorte de collectif laboratoire pendant longtemps. À côté de ça, on est tous les trois musiciens professionnels, on gagne notre vie en jouant un peu partout. Et je suis sûr que participer à ce concours nous a mis des échéances importantes pour vraiment avancer. L’année dernière, on s’était mis l’EP et ça nous avait fait beaucoup de bien. Et ici, chaque étape du concours où l’on veut présenter quelque chose de différent, ça nous force dans le bon sens du terme à travailler notre set live de manière cohérente.