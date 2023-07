Un « Mission: Impossible » trop long et le nouveau film bouleversant de Robin Campillo: nos sorties ciné de la semaine

Le 7e volet très attendu de « Mission: Impossible » et le nouveau film de Robin Campillo: zoom sur les sorties cinéma de cette semaine.

Mission: Impossible – Dead Reckoning, partie 1: trop long et stéréotypé malgré les scènes spectaculaires

Sans surprise, le film Mission: Impossible affiche les désormais traditionnels instincts voyageurs de tout blockbuster d’espionnage qui se respecte. Trop long, bavard, souvent très grandiloquent (c’est un peu le principe, évidemment) et stéréotypé dans ses dialogues, il multiplie à l’excès les rebondissements et surtout les envolées émotionnelles à l’esthétique publicitaire, mais assure aussi son lot de scènes spectaculaires en quête de vertige.

L’Île rouge, relecture obsédante de l’enfance de Robin Campillo à Madagascar

Débuté comme le journal intime d’une enfance paradisiaque où surgissent d’inquiétantes dissonances, le film bascule, opérant un recadrage bouleversant où les supposés figurants reprennent les rênes du récit, emmenés par la figure tranquillement mais résolument révolutionnaire de Miangaly, jeune femme opiniâtre, maîtresse de son destin.

Fædre & Mødre: quand les parents d’élèves dérapent

Actrice danoise vue notamment à l’époque dans le Festen de Thomas Vinterberg et Les Idiots de Lars von Trier, Paprika Steen réalise Fædre & Mødre, comédie acide en quête de malaise et d’inconfort qui confronte un couple marié aux autres pères et mères de la nouvelle école de leur fille le temps d’un week-end de camp scolaire riche en rivalités latentes et autres crispations propices aux dérapages les plus embarrassants.

« Les damnés ne pleurent pas »: un film criant de vérité

Empruntant son titre à un mélodrame hollywoodien des années 50, Les damnés ne pleurent pas plonge dans la réalité marocaine d’aujourd’hui, à la suite de Fatima-Zahra et Selim, une mère et son fils de 17 ans, évoluant aux marges de la société. Elle affiche la cinquantaine flamboyante et vit du commerce de ses charmes, il est de nature plutôt effacée -l’absence de père déclaré lui vaut d’ailleurs de ne pas exister aux yeux des autorités. Une succession de scandales les expédie bientôt sur la route. Direction Tanger, en quête d’un très hypothétique avenir plus souriant, que le jeune homme pense avoir trouvé lorsqu’il croise la route de Sébastien, expat français dont il ne tarde pas à devenir le concubin. Au risque, toutefois, de faire tanguer la relation fusionnelle le liant à sa mère.