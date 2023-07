Fædre & Mødre: quand les parents d’élèves dérapent

Actrice danoise vue notamment à l’époque dans le Festen de Thomas Vinterberg et Les Idiots de Lars von Trier, Paprika Steen réalise Fædre & Mødre, comédie acide en quête de malaise et d’inconfort qui confronte un couple marié aux autres pères et mères de la nouvelle école de leur fille le temps d’un week-end de camp scolaire riche en rivalités latentes et autres crispations propices aux dérapages les plus embarrassants.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Prêts à n’importe quelle fantaisie pour assurer l’avenir de leur sacro-sainte progéniture, les parents, au bord de la crise de nerfs, s’y comportent comme de grands enfants immatures, manipulateurs et égocentrés dissimulant tant bien que mal leurs secrets honteux et leurs mensonges minables sous le masque bienséant des convenances. Entre frustrations, jalousies, rancœurs, léchages de bottes et fiertés déplacées, une charge drôle et féroce contre une certaine hypocrisie petite-bourgeoise doublée d’un véritable théâtre de la cruauté qui vire au réjouissant jeu de massacre.