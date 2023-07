Mission Impossible – Dead Reckoning, partie 1: un film trop long et stéréotypé malgré les scènes spectaculaires

Maintes fois reporté pour cause de pandémie, le septième film de la saga Mission: Impossible affiche une durée de près de 3 heures au compteur mais ne constitue que le premier volet d’un diptyque avide de démesure.

Rattrapé par les fantômes de son passé, Ethan Hunt (infatigable Tom Cruise) s’y livre à une nouvelle partie d’échecs contre un super-vilain à l’échelle mondialisée pour ce qui pourrait bien être son ultime mission sur grand écran: mettre la main sur une redoutable arme numérique dopée aux terrifiantes évolutions de l’intelligence artificielle. Étrange touché-coulé dans un sous-marin russe en mer de Béring, fusillade hyper graphique en pleine tempête de sable à la frontière du Yémen, course-poursuite échevelée dans les rues de Rome, méga baston au beau milieu d’une fête vénitienne, périlleux poker menteur dans un train fou lancé à pleine vitesse au cœur des Alpes autrichiennes…

Sans surprise, le film affiche les désormais traditionnels instincts voyageurs de tout blockbuster d’espionnage qui se respecte. Trop long, bavard, souvent très grandiloquent (c’est un peu le principe, évidemment) et stéréotypé dans ses dialogues, il multiplie à l’excès les rebondissements et surtout les envolées émotionnelles à l’esthétique publicitaire, mais assure aussi son lot de scènes spectaculaires en quête de vertige (une séquence d’action finale littéralement à couper le souffle, mais qui arrive hélas un peu tard…). Suite et fin l’an prochain.