Malgré son casting quatre étoiles, avec Nicole Kidman, Liev Schreiber et Dakota Fanning, Un couple parfait, énième murder mystery sur Netflix, sera vite oublié.

On était persuadé que c’était sur Nantucket, superbe île au large du Massachussetts, que le clan Kennedy avait bâti sa fameuse et imposante résidence d’été. En vérité c’est sur la presqu’île de Cape Cod. Ce n’est pas très grave, et avouons que la famille Winbury a bien de faux airs de descendants Kennedy (et leur humble villa doit bien valoir plusieurs dizaines de millions de dollars elle aussi).

C’est le weekend du 4 juillet, la fête nationale américaine, et Benji (Billy Howle), l’un des trois héritiers Winbury, est à la veille de son mariage avec Amelia (Eve Hewson), jeune roturière peu appréciée par sa future belle-mère, la célèbre romancière Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman). Mais les festivités sont stoppées net lorsqu’un corps inerte est découvert au bord de l’eau, en bordure de la luxueuse propriété…

Adaptée du best-seller éponyme d’Elin Hilderbrand, Un couple parfait ne perd pas de temps, et part d’entrée dans tous les sens. Bien sûr, comme il se doit dans toute intrigue à la Cluedo, on apprendra les secrets de chacun. Mais au milieu de tous ces personnages, on se sent aussi perdu que dans les premiers épisodes de Games of Thrones. Oui, la comparaison est pour le moins audacieuse, mais Nicole Kidman compose cela dit un parfait dragon: véritable matriarche, dans son rôle de Greer, elle renoue, une énième fois -est-elle victime d’une malédiction?-, avec le rôle de la bourgeoise revêche. Si elle ne s’en sort pas trop mal (l’entraînement paie), on n’en dira pas autant de Liev Schreiber. Totalement en roue libre, il semble aussi paumé que le spectateur au milieu de ce fatras de sous-intrigues capillotractées… Eve Hewson (la fille de Bono, le leader de U2, déjà vue dans Bad Sisters), dans le rôle de la future mariée, peine à faire mieux. Guest star inattendue, Isabelle Adjani semble, elle, bien s’amuser en amie française de la famille et cliché ambulant.



Trash TV?

Heureusement, Donna Lynne Champlin et Michael Beach, dans le rôle des deux policiers en charge de l’enquête aux prises avec ces nantis aux mœurs débridées et tous suspects potentiels, parviennent à maintenir un semblant de vraisemblance au show. Ce n’est pas une mince affaire, car avec ses dialogues presque aussi ridicules que dans une émission de télé-réalité, Un couple parfait dérive dangereusement vers la trash TV.

Le dernier épisode de ce pâle clone du diptyque À couteaux tirés/Glass Onion pourrait sauver les meubles: avant la découverte du ou de la coupable, Greer, au bout du rouleau, lâche des révélations hallucinantes sur sa jeunesse et sa rencontre avec son mari -on ne rit plus des personnages, mais enfin avec eux. Mais la divulgation finale, peu surprenante, est un non-événement.

La série, vous l’aurez compris, est à oublier. Pour les inconditionnels de Nicole Kidman, on conseillera plutôt la lecture de La Seconde Femme, ce que les actrices font à la vieillesse de Murielle Joudet, dont un chapitre lui est consacré.