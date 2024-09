Avec Rebel Ridge, l’Américain Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room) signe un thriller justicier et vengeur sous haute tension.

On se souvient que dans Copland de James Mangold (1997), un Sylvester Stallone un peu bonne pâte finissait par mettre au jour la corruption généralisée de la police d’une paisible cité-dortoir du New Jersey. C’est aussi une histoire de flics profondément ripoux au cœur d’une petite ville américaine que choisit de raconter aujourd’hui Jeremy Saulnier, même si l’angle est sensiblement différent. Révélé en 2013 grâce à Blue Ruin, thriller gonflé où le sanglant récit de vengeance mutait sans prévenir en tragi-comédie désespérément humaine, Saulnier avait dans la foulée confirmé avec Green Room (2015), excellent et brutal huis clos punkoïde au final de western, avant de signer Hold the Dark pour Netflix et de réaliser une paire d’épisodes de la série True Detective. Il scénarise, produit, met en scène et monte aujourd’hui Rebel Ridge à nouveau directement pour Netflix.



Dans les tuyaux depuis plusieurs années mais maintes fois reporté pour cause de Covid, le film accompagne Terry Richmond (Aaron Pierre, vu notamment dans la série The Underground Railroad), un ancien marine, au moment de son arrivée aux abords de la petite ville louisianaise de Shelby Springs, où il vient déposer une somme d’argent importante afin d’obtenir la libération sous caution de son cousin, dont la vie est menacée. Moment que les flics du coin choisissent précisément pour le déposséder injustement de ses économies et le laisser en rade, la rage au ventre. Soit le simple début d’une escalade de dégueulasseries qui exigent réparation. Lancé dans une véritable course contre la montre, Terry va devoir utiliser ses compétences particulières pour tenter de récupérer l’argent et se confronter, en mode seul (ou presque) contre tous, à la police locale et à son chef véreux, Sandy Burnne (Don Johnson)…

Baignant dans une atmosphère sombre, voire crépusculaire, cette odyssée vengeresse, à la mise en scène nerveuse et immersive, fonctionne à la manière d’un film d’action sous haute tension d’une redoutable efficacité. Mais, sous la mécanique parfaitement huilée du cinéma de genre à l’ancienne, pointent aussi des éléments de critique sociétale soigneusement aiguisés. Taclant sans ambiguïté le racisme persistant de la police et des institutions, Rebel Ridge a d’évidence un certain nombre de choses à dire sur les limites de certaines lois et les injustices profondes qui craquellent le vernis de démocratie du système américain. Si le jeu d’Aaron Pierre peut parfois sembler un tantinet amidonné, on apprécie ainsi la palette de nuances et l’exigence de complexité qui sous-tendent l’intrigue du film, où la violence symbolique est parfois plus choquante et cruelle que la violence réelle.