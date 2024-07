Un classique de Mankiewicz à redécouvrir ce dimanche après-midi sur Arte

Joseph L. Mankiewicz, c’est évidemment Cléopâtre et Ève. Mais c’est aussi La Comtesse aux pieds nus avec Ava Gardner et Humphrey Bogart.

On célèbre cette année les 70 ans de l’un des plus incontestables chefs-d’œuvre de Joseph L. Mankiewicz, le réalisateur si singulier de L’Aventure de madame Muir, d’Ève et du Limier. Dans La Comtesse aux pieds nus, plusieurs hommes tentent de raconter la vérité toujours fuyante d’une fascinante vedette, étoile filante du 7e art, alors qu’ils sont rassemblés aux funérailles de celle-ci… Convoquant aussi bien le mythe de Faust que l’histoire de Cendrillon, ce drame d’une grande modernité narrative (cette merveilleuse construction en flash-back jouant de l’alternance de points de vue) explore l’envers sombre et amer du conte de fées.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Entre portrait peu amène du microcosme hollywoodien et des coulisses du show-business et critique sans concession des hommes de pouvoir et d’argent, un véritable sommet de cinéma tourmenté emmené par un duo de légende: Ava Gardner, au zénith de son éclatant mystère, et Humphrey Bogart, déchirant d’humanité lasse dans l’un de ses derniers grands rôles.